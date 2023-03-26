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Dünya Dünyayı şoke eden nükleer gelişmeye tepki
Dünya

Dünyayı şoke eden nükleer gelişmeye tepki

Yeniakit Publisher
2023-03-26 19:50:00 -
Dünyayı şoke eden nükleer gelişmeye tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus’a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını açıklamıştı. Dünyayı şoke eden açıklamanın ardından NATO, AB ve ABD'den ilk tepki geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Belarus'un nükleer silah konusunda anlaştığını açıkladı.

Putin açıklamasında, ''Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz, tıpkı ABD'nin Avrupa'da yaptığı gibi" dedi.

Putin'in Nükleer açıklamasının ardından gözler ABD'ye çevrilmişti. Pentagon'dan açıklama geldi.

Açıklamada, 'Rusya'nın duyurusunu gördük ve izlemeye devam edeceğiz' denildi.

NATO ve ABD'den açıklama

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirdi.
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NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzcadır. NATO teyakkuzdadır. Durumu yakından takip ediyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda bizimkini değiştirmemizi gerektirecek herhangi bir değişiklik görmedik." ifadesini kullandı.

"NATO'nun nükleer paylaşımı hakkında Rusya'nın yaptığı atıfların yanıltıcı olduğunu" kaydeden Lungescu, NATO müttefiklerinin uluslararası taahhütlerine uyduğunu vurguladı.

Lungescu, "Rusya, en son Yeni START Anlaşmasına katılımını askıya almak suretiyle, silahların kontrolüyle ilgili kendi taahhütlerini sürekli ihlal etmiştir. Rusya derhal taahhütlerine uymalı ve iyi niyetle hareket etmelidir." dedi.

ABD'den yeni yaptırım tehdidi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medyadan açıklama yaparak Rusya ve Belarus'a tepki gösterdi.

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