Dünyayı şoke eden haber yine Çin'den geldi! Tavuklarda koronavirüs çıktı
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı ülke olan Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen tavuk kanatlarında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüsü dünyaya yayan Çin’den yine ürküten haberler geldi. Ülkenin Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kenti yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilmiş olan tavuk kanatlarında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Haziran ayında itibaren ithal edilen et ve deniz ürünlerine koronavirüs teti uyguladıklarını belirten Shenzhen'in sağlık yetkilileri, Brezilya'dan gelen dondurulmuş tavuk kanatlarında koronavirüs çıktığını duyurdu.
Söz konusu olayın ardından ürünlerin depolandığı bölgede çalışanlara yapılan koronavirüs testinin tamamının negatif çıktığı, tavuk ürünlerinin bulunduğu yerdeki diğer gıdalarda yapılan testlerin de negatif sonuç verdiği belirtildi.