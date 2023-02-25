  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dost ülkeler yalnız bırakmadı! Türkiye'ye yardım, destek gelecek: Garibaşvili ile Bakan Dönmez, Hatay'da bir arada

"Bölgede Kızılay’ı görmedik" diyenlere gelsin… 19 günde 70 milyondan fazla kişiye yemek çıkarıldı

Çorum belediyesi deprem bölgesinde, depremin vurduğu Afşin'de görev yapmışlar! Elektrik, su ve doğalgaz verebiliriz

Bakan Fahrettin Koca'dan deprem bölgesi için kritik uyarı: İhmal etmeyin

Azerbaycan'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Dünyada bunu yapabilecek çok az ülke var

Putin'i kızdıracak sözler! Twitter'dan paylaştı

Yeni deprem konutları böyle inşa edilecek!

Bakan Koca'dan açıklama: Kapasite yeterli

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım

Mehmet Akif Ersoy'dan olay itiraf: Haklarını teslim edelim, vallahi yapmışlar
Kültür - Sanat Dünyayı şaşırtan tarihi keşif! Mısır'da 2 bin yılı öncesine ait 22 antik mezar bulundu: Yeni sırlar alındı
Kültür - Sanat

Dünyayı şaşırtan tarihi keşif! Mısır'da 2 bin yılı öncesine ait 22 antik mezar bulundu: Yeni sırlar alındı

Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi. yeni sırlar keşfedildi...

Yeniakit Publisher
2023-02-25 00:02:00 - 2023-02-25 00:13:17
Dünyayı şaşırtan tarihi keşif! Mısır'da 2 bin yılı öncesine ait 22 antik mezar bulundu: Yeni sırlar alındı

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi'nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı kaydedildi.

Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

Mısır'da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.


İlginizi çekebilir → Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Türkiye'de deprem felaketi ve devam eden savaş!→ İÇİN TIKLAYINIZ

Bilim dünyasını tepetaklak eden yeni tarihi keşif! İlk kez görüldü: 3 bin yıllık beyin ameliyatı kanıtları bulundu
Bilim dünyasını tepetaklak eden yeni tarihi keşif! İlk kez görüldü: 3 bin yıllık beyin ameliyatı kanıtları bulundu

Kültür - Sanat

Bilim dünyasını tepetaklak eden yeni tarihi keşif! İlk kez görüldü: 3 bin yıllık beyin ameliyatı kanıtları bulundu

Dünyanın konuştuğu Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme! Flaş iddia! Şok edecek
Dünyanın konuştuğu Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme! Flaş iddia! Şok edecek

Dünya

Dünyanın konuştuğu Madeleine McCann soruşturmasında yeni gelişme! Flaş iddia! Şok edecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23