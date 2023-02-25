Dünyayı şaşırtan tarihi keşif! Mısır'da 2 bin yılı öncesine ait 22 antik mezar bulundu: Yeni sırlar alındı
Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi. yeni sırlar keşfedildi...
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi'nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı kaydedildi.
Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Mısır'da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.
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