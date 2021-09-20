Dünyayı sarsan suikastta yapay zeka detayı! Tam 1600 km uzaklıktan...

Geçen yıl 27 Kasım'da Tahran yakınlarında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, suikastte, dakikada 600 mermi atan ve yapay zekaya sahip robot bir makineli tüfek kullanıldı.

"MOSSAD keskin nişancısı tarafından vuruldu" iddiası

Muhsin Fahrizade'nin, 1.600 kilometre uzaklıktaki bir lokasyondan, uydu aracılığıyla bir MOSSAD keskin nişancısı tarafından vurulduğu öne sürüldü.

NYT'nin İsrailli, İranlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Fahrizade'nin yolda U dönüşü yapacağı noktaya yüksek teknolojili kameraların bulunduğu bir araç ve robot katil tüfeğinin bulunduğu bir pick-up araç yerleştirildi.

1.6 saniyelik zaman için yapay zeka

Kamera ve istihbarattan haber gelmesiyle keskin nişancının ateş etmesi arasındaki 1.6 saniyelik zamanı ayarlayabilmek için de yapay zeka teknolojisinden faydalanıldı. Toplamda 15 el ateş edildiği ve Fahrizade'nin saldırıda burnu bile kanamayan eşinin kollarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen suikastle öldürülmüştü. Fahrizade otoyolda ilerlerken, aracı uzun namlulu silahlar ile taranmıştı.

İran Savunma Bakanlığı "Koruma ekibi ile teröristler arasında yaşanan çatışma sırasında Muhsin Fahrizade ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Malesef kurtarılamadı'' açıklamasını yapmıştı. Saldırıda Fahrizade ile birlikte yanında bulunan koruması ve şoförü de hayatını kaybetmişti.

Zarif, saldırının İsrail tarafından yapıldığını açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikaste ilişkin Twitter hesabından açıklama yapmıştı.

İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade eden Zarif, "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.