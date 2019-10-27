Dünyayı sarsan operasyonla ilgili Trump'tan açıklama: Türkiye bunu biliyordu

ABD Başkanı Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti. Trump ''Türkiye oraya gireceğimizi biliyordu onlarda harikaydı'' dedi.

Trump'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Rusya'ya, Suriye'ye, Türkiye'ye, Irak'a teşekkür ediyorum. ABD hükümeti için çalışanlara teşekkür ediyorum. Dün akşam ABD için harika bir akşamdı. Bağdadi öldürüldü. Ve hiçbir zaman başka masum, kadına, çocuğa, insana zarar veremeyecek. Dünya çok daha güvenli bir yer haline geldi.

"Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu"

Türkiye, nereye gittiğimizi biliyorlardı. İşbirliği yaptık. Hiç sıkıntı yaşamadık. Bizi vursalardı, onları yok ederdik. Gizli bir görevdi. Alçaktan ve hızlı bir uçuş gerçekleştirdik.

"Ruslarla konuştuk"

Ruslarla konuştuk, geldiğimizi söyledik, 'Teşekkür ederiz söylediğiniz için' dediler. Neden olduğunu bilmiyorlardı, 'Çok mutlu olacaksınız' dedik.

Güvenli Bölge açıklaması

Türkiye güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor ama burası pek de çok güvenli bölge değil. Biz orada olmak istemiyoruz. Anlamsız bir şeyle mücadele etmek istemiyoruz. Rusya orada, Türkiye orada, herkes orada, Irak, İran orada... Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor. Onların bir şey yapması gerekiyor. Avrupalı devletlere 'DEAŞ'lı savaşçılarınızı alın' dedik, almadılar.

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