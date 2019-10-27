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Dünya

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Askeri kaynaklar Bağdadi'yi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğüne yönelik söylentiler büyüyor. Fox News Ulusal Güvenlik Muhabiri Jennifer Griffin, Pentagon'a yakın kaynakların Bağdadi'nin ölümünü doğruladığını açıkladı.

2019-10-27 15:26:00 - 2019-10-27 15:44:59
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Askeri kaynaklar Bağdadi'yi açıkladı

Fox News Ulusal Güvenlik Muhabiri Jennifer Griffin, ABD'li askeri kaynakların Bağdadi'nin ölümünü doğruladığını söyledi.

Fox News Ulusal Güvenlik Muhabiri Jennifer Griffin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD üst düzey askeri kaynağa göre DAEŞ Lideri Ebubekir El Bağdadi, ABD'nin İdlib'e düzenlediği saldırıda öldü. Bağdadi'nin kimliği doğrulandı. ABD'li kaynak, 'Uzun süredir Bağdadi'nin İdlib'de saklandığından şüpheleniyorduk' dedi" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Alp

Kendin çal kendin oyna......
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HAKAN

Tramp,ın twitleri olmasa hiç birşeyden haberimiz olmayacak.
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