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Dünyayı sarsan kriz büyüyor! 4 mürettebat tutuklandı

İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık özerk yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da el koyduğu İran tankerinde, gemi kaptanı da dahil 4 mürettebatı tutukladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
Dünyayı sarsan kriz büyüyor! 4 mürettebat tutuklandı

İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık özerk yönetiminin polisi, Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da el koyduğu İran tankerinde, gemi kaptanının da aralarında olduğu 4 mürettebatı tutukladı.

ebelitarık polisinden yapılan yazılı açıklamada, gemi kaptanı ve birinci zabıtın dün tutuklanmalarının ardından bugün de mürettebattan iki kişinin daha tutuklandığı ve toplam sayının 4'e çıktığı bildirildi.

Tutuklananların hepsinin Hint vatandaşı oldukları açıklanırken,  savunmaları için kendilerine avukat tahsis edildiği kaydedildi.

"Grace 1" adlı petrol tankerindeki personelin çoğunluğunun Hint olmasına rağmen Pakistanlı ve Ukraynalıların da olduğu açıklanmıştı. Mürettebatın tamamını sorgulayan Cebelitarık'taki Yüksek Mahkemesi hakimi, tutuklama sürelerinin 14 güne çıkarılmaları için geçen hafta karar almıştı.

Tanker krizi

Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için"sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini iki kez Dışişleri Bakanlığına çağıran İran yönetimi, "Grace 1"in bir an önce bırakılmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
  1. İngiltere
  2. Cebelitarık özerk yönetiminin polisi
  3. Suriye
  4. petrol
  5. İran tankeri
  6. mürettebat
  7. Grace 1
  8. Hürmüz Boğazı
  9. İngiliz savaş gemisi

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