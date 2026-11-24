Trabzon'da derenin rengi paniğe neden oldu! Vatandaşlar telefona sarıldı!
Trabzon'da bulunan Şana Deresi'nin suyu kırmızı akmaya başlayınca vatandaşlar paniğe kapıldı. Ekipler, renk değişiminin nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trabzon'da bulunan Şana Deresi'nin suyu kırmızı akmaya başlayınca vatandaşlar paniğe kapıldı. Ekipler, renk değişiminin nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Yomra ilçesinden geçip Karadeniz’e dökülen Şana Deresi’nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü.
Yaklaşık 1 saat kırmızı renkte akan deredeki su ardından normale döndü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, renk değişiminin kaynağını tespit etmek için su numuneleri alıp laboratuvar incelemesi başlattı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23