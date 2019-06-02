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Dünyayı sarsan gelişme! 152 genci zorla askere götürdüler

Rusya işgal ettiği Kırım'da, uluslararası hukuka aykırı politikalarını sürdürüyor. Kremlin yönetimi, geçtiğimiz günlerde 152 Kırımlı genci zorla askere götürerek yeni bir skandala imza attı.

02 Haziran 2019 Pazar 12:07
Dünyayı sarsan gelişme! 152 genci zorla askere götürdüler

Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da, Kremlin yönetiminin yürüttüğü yasa dışı askere çağırma kampanyası devam ediyor. 152 Kırımlı genç daha Rusya Silahlı Kuvvetlerinde hizmet yapmak için zorunlu askerliğe çağrıldı.

Rus propaganda basınında çıkan haberlere göre Bahçesaray, Kezlev (Yevpatoriya), Karasupazar (Belogorsk), Canköy, Kerç, Yalta ve yarım adanın diğer bölgelerinde ikamet eden gençler “askeri hizmet” için Rusya'ya gönderildi.

Söz konusu gençler Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerinde askerlik yapacak.

"Rusya savaş suçu işliyor"

Daha önce, 2019'un ilk yarısında 2 bin 500 Kırımlı genç Rus ordusunda zorunlu hizmet yapmaya zorlanacağı bildirilmişti.2015'ten bu yana Rusya Federasyonunun yarımadada 8 defa düzenlediği askere çağırma kampanyası sonucunda, 14.800 Kırımlı gencin zorunlu askerlik yapmak üzere Rus ordusuna gönderildiği öğrenildi.

İnsan hakları savunucuları ise, Rusya'nın Kırımlıları askerliğe çağırarak savaş suçu işlediğini vurguluyor.

Rusya, uluslararası kurallara uymak zorunda

Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Ukrayna'da insan hakları durumu raporunda, 16 Kasım 2018-5 Şubat 2019 tarihleri arasında Rusya'nın işgalci bir devlet olarak Kırımlıların orduda veya ona bağlı kurumlarda zorunlu görev yapmalarını yasaklayan uluslararası insan hakları hukukuna uymak zorunda olduğu belirtiyor.

Söz konusu raporda, “Zorunlu askerlik, zorunlu askerliğe çağrılan Kırımlıların serbest dolaşım, eğitim ve istihdam gibi temel insan haklarını olumsuz etkiliyor” ifadelerine yer verildi.

İşgalciler askerlik yapmak istemeyenleri cezalandırıyor

Ayrıca, 2018'de Rus ordusunda zorunlu askerlik yapmak istemeyen Kırımlılara açılan dava sayısının arttığı belirtildi. Yaklaşık 21 kişi “mahkeme” kararıyla suçlu bulundu. Bir kişi şartlı hapis cezasına çarpıtıldı, diğerleri para cezası aldı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:07
  1. Rusya
  2. Kırım

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