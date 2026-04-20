Dünyayı sarsan fotoğraftaki Filistinli kadın konuştu: ‘Görüntü tekil değil, sistematik bir politikanın yansıması’

L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub, İsraillilerin saldırılarını ve dünyada geniş yankı uyandıran o fotoğrafı anlattı.

Ebu’l-Rub, sahada yürüttükleri çalışmalar sırasında benzer ihlallerle sürekli karşılaştıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Gapçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında her zaman vahşi saldırılar gerçekleştiriyor ve bunu Batı Yaka’nın tüm bölgelerinde sürekli olarak görüyoruz."

Saldırıların çoğu zaman ağır silahlarla gerçekleştirildiğini belirten Ebu’l-Rub, Filistinlilerin sistematik biçimde korkutulmaya çalışıldığını söyledi.

FOTOĞRAF YAŞADIĞIMIZ ACIYI GÖRÜNÜR KILDI

Ebu’l-Rub, L’Espresso kapağındaki fotoğrafın sahadaki gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi.

Görüntünün tekil bir olaya işaret etmediğini ifade eden Ebu’l-Rub, "Bu görüntü, daha geniş bir davranışın sadece bir parçasını yansıtıyor, burada görülen tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın küçük bir parçası." ifadelerini kullandı.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Yaka’da Ekim 2023’ten bu yana 1149’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

‘GASPÇI İSRAİLLİLER TARAFINDAN TEHDİTLERE MARUZ KALDIM’

Sosyal medyada hedef gösterildiğini belirten Ebu’l-Rub, özellikle gaspçı İsrailliler tarafından tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını söyledi.

Ebu’l-Rub, sahadaki baskılara alışkın olduğunu ancak ailesi nedeniyle endişe duyduğunu belirterek şunları kaydetti: "Ben kendim için korkmuyorum ama dört çocuğum var. En büyüğü yedi yaşında, altı yaşında ve en küçüğü bir buçuk yaşında. Anne olmak her şeyin önüne geçiyor. En çok çocuklarım için endişeleniyorum."

Çocuklarının yaşadığı korkuyu da aktaran Ebu’l-Rub, "Gaspçı İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle çocuklarım artık yalnız uyumaya korkuyor." dedi.

Filistinlilerin toprakla bağının güçlü olduğunu vurgulayan Ebu’l-Rub, zeytin ağaçlarının bu kimliğin bir parçası olduğunu söyledi. İsraillilerin zeytin ağaçlarını sökerek yerine yeni dikimler yaptığını ifade eden Ebu'l Rub, "Zeytin ağacı bizim kimliğimizdir, bizim hafızamızdır. Onlar zeytin ağaçlarını söküyor ancak zeytin ağacının ömrü onların ömründen ve sözde devletlerinin ömründen daha uzun." diye konuştu.

Ebu’l-Rub, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Biz bu toprakların sahibiyiz ve bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz. Bizim toprakla bağımız aidiyet ve kimlik bağı. Bu bağ çok derin. Biz burada kalıcıyız, onlar ise geçici."

ULUSLARARASI KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI

L’Espresso dergisinin, Batı Yaka’nın El-Halil kenti yakınlarında zeytin hasadı sırasında çekilen ve Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub’un da yer aldığı bir sahneyi konu alan fotoğrafı kapağına taşıması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Derginin "İstismar" başlığıyla yayımladığı kapak, İsrail tarafında tepkiyle karşılanırken, İsrail makamları görselin "gerçeği yansıtmadığı" iddiasında bulundu. Buna karşılık dergi, olay anına ait video görüntülerini yayımlayarak fotoğrafın sahadaki gerçekliği yansıttığını doğruladı.