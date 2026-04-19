İtalyan dergi istilacıların çirkinliğini yüzlerine vurmuştu: Soykırımcı Katilleri çıldırtan kapak!
İtalya’da yayımlanan L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı, işgal altındaki Batı Şeria’da askeri üniforma giymiş bir İsrailli yerleşimcinin Filistinli bir kadınla alay ettiği anı yansıtan fotoğraftaki Filistinli kadın, "Bu görüntü, tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın parçası." dedi.

L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını ve yaşanan baskıları AA’ya değerlendirdi. Filistinli avukat ve Duvar ve Yerleşim Direniş Konseyi üyesi Ebu’l-Rub, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Ebu’l-Rub, sahada yürüttükleri çalışmalar sırasında benzer ihlallerle sürekli karşılaştıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Gapçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında her zaman vahşi saldırılar gerçekleştiriyor ve bunu Batı Şeria’nın tüm bölgelerinde sürekli olarak görüyoruz." Saldırıların çoğu zaman ağır silahlarla gerçekleştirildiğini belirten Ebu’l-Rub, Filistinlilerin sistematik biçimde korkutulmaya çalışıldığını söyledi. Ebu’l-Rub, L’Espresso kapağındaki fotoğrafın sahadaki gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi. Görüntünün tekil bir olaya işaret etmediğini ifade eden Ebu’l-Rub, "Bu görüntü, daha geniş bir davranışın sadece bir parçasını yansıtıyor, burada görülen tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın küçük bir parçası." ifadelerini kullandı.

Ebu’l-Rub, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023 sonrası dönemde sahadaki şiddetin belirgin şekilde arttığını vurguladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in gaspçı İsraillilere silah dağıtmasının sahadaki durumu daha da ağırlaştırdığını belirten Abu'l Rub, şu ifadeleri kullandı: "Ekim 2023’ten sonra bu şiddet daha da arttı. Ben-Gvir’in onlara silah sağlaması ve koruma vermesiyle birlikte saldırılar çok daha tehlikeli hale geldi." Sahadaki uygulamaların belirli bir amaca hizmet ettiğini ifade eden Ebu’l-Rub, "Bu tür uygulamalar, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlamak ve yerleşimlerin genişlemesine zemin hazırlamak amacı taşıyor." değerlendirmesinde bulundu. Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria’da Ekim 2023’ten bu yana 1149’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada hedef gösterildiğini belirten Ebu’l-Rub, özellikle gaspçı İsrailliler tarafından tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını söyledi. Ebu’l-Rub, sahadaki baskılara alışkın olduğunu ancak ailesi nedeniyle endişe duyduğunu belirterek şunları kaydetti: "Ben kendim için korkmuyorum ama dört çocuğum var. En büyüğü yedi yaşında, altı yaşında ve en küçüğü bir buçuk yaşında. Anne olmak her şeyin önüne geçiyor. En çok çocuklarım için endişeleniyorum." Çocuklarının yaşadığı korkuyu da aktaran Ebu’l-Rub, "Gaspçı İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle çocuklarım artık yalnız uyumaya korkuyor." dedi.

Filistinli avukat Ebu'l Rub, Ramazan Bayramı sonrası El-Halil yakınlarında çocuklarıyla birlikteyken gaspçı İsraillilerin saldırısına uğradıklarını ifade etti. "12 gaspçı İsrailli aracımızın üzerine çıktı. Çocuklarım o günden sonra geceleri uyumakta büyük zorluk yaşıyor." diye konuşan Ebu’l-Rub, ayrıca hamileliği sırasında da gaz bombaları, tehditler ve fiziksel saldırılara maruz kaldığını belirtti. - "Fotoğraf bir acıyı görünür kıldı" L’Espresso kapağındaki fotoğrafın kendisi için sembolik bir anlam taşıdığını belirten Ebu’l-Rub, "Fotoğraf yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi. Filistinlilerin toprakla bağının güçlü olduğunu vurgulayan Ebu’l-Rub, zeytin ağaçlarının bu kimliğin bir parçası olduğunu söyledi.

Yorumlar

Engin

Farkımdamısıniz şerefsizin kendisi tam benzemiş

Hamdi

Sokakta başı boş olarak beslenen köpekte bu melün kafir siyonitten daha fazla nur var Rabbim nasıl bir şekile döndürmüş bu kafiri
