İtalyan dergi istilacıların çirkinliğini yüzlerine vurmuştu: Soykırımcı Katilleri çıldırtan kapak!

Ebu’l-Rub, sahada yürüttükleri çalışmalar sırasında benzer ihlallerle sürekli karşılaştıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Gapçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında her zaman vahşi saldırılar gerçekleştiriyor ve bunu Batı Şeria’nın tüm bölgelerinde sürekli olarak görüyoruz." Saldırıların çoğu zaman ağır silahlarla gerçekleştirildiğini belirten Ebu’l-Rub, Filistinlilerin sistematik biçimde korkutulmaya çalışıldığını söyledi. Ebu’l-Rub, L’Espresso kapağındaki fotoğrafın sahadaki gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi. Görüntünün tekil bir olaya işaret etmediğini ifade eden Ebu’l-Rub, "Bu görüntü, daha geniş bir davranışın sadece bir parçasını yansıtıyor, burada görülen tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın küçük bir parçası." ifadelerini kullandı.