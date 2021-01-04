Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: Suudi Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz

İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonun haberine göre, Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Sana'da düzenlediği basın toplantısında, "Her an hedef alabileceğimiz önceliklerimiz arasında Suudi Arabistan'ın içlerinde hassas ve hayati öneme sahip 10 mevzi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Seri, Suudi Arabistan'daki hayati öneme sahip bu mevzilere, karar verilmesi halinde, 24 saat içinde saldırı gerçekleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

"2020'de Suudi Arabistan'a 75 füze fırlattık"

Husilerin Sözcüsü, 2020 yılı içinde Suudi Arabistan ve Yemen hükümet güçlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar hakkında da bilgi verdi.

Seri, 2020'de Suudi Arabistan'a 75 balistik ve kanatlı füze, Yemen hükümet güçlerinin askeri mevzilerine de 178 füze fırlattıklarını, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait 67 savaş, keşif ve casus uçağını da düşürdüklerini aktardı.

Seri ayrıca, geçen yıl içinde hükümete bağlı güçlerden 6 bin 467 kişinin öldüğünü, 8 bin 899 kişinin yaralandığını belirtti.

Yemen hükümeti veya koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Yemen ordusu, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 2020 yılında birçok cephede yürütülen çatışmalarda 9 binden fazla Husi militanının öldürüldüğünü duyurmuştu.