Dünyayı Sarsacak Epstein İtirafı: "Trump Ve Clinton İsrail’in Esiri!"

Eski İsrail İstihbarat Subayı Ari Ben-Menashe’den kan donduran açıklamalar: Jeffrey Epstein sıradan bir suçlu değil, İsrail’in ABD devletini diz çöktürmek için kurduğu dev bir şantaj projesiydi! Kirli kasetler devrede: "Trump istese de Gazze’deki soykırımı durduramaz!"

Siyonistlerin "Bal Tuzağı" Deşifre Oldu

İsrail istihbaratının karanlık dehlizlerinden gelen itiraflar, küresel siyasetin nasıl bir "şantaj sarmalıyla" yönetildiğini gözler önüne serdi. Eski İsrail İstihbarat Subayı Ari Ben-Menashe, Jeffrey Epstein’in yürüttüğü fuhuş ağının doğrudan Tel Aviv’e bağlı bir "etki operasyonu" olduğunu açıkladı. Menashe’ye göre Mossad, Epstein aracılığıyla ABD’nin en kilit isimlerini "kasetlerle" rehin aldı.

Barış Masasını O Kasetler Devirdi

Haberin şok edici detaylarına göre, 1990’lı yıllarda Orta Doğu’da barış umudu olarak görülen anlaşmaların başarısızlığının arkasında da aynı kirli el var. Ben-Menashe, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ve İsrailli siyasetçi Ehud Barak’ın, Epstein’in elindeki şantaj kasetleri nedeniyle masadan çekilmek zorunda kaldığını iddia etti.

Trump Neden Sessiz? "Kozlar Netanyahu’nun Elinde"

Bugün tüm dünyanın gözü önünde devam eden Gazze Soykırımı’na karşı Donald Trump’ın takındığı tavır da bu iddialarla yeni bir boyut kazandı. Menashe’nin iddiasına göre:

Netanyahu ve İsrail sağı, ellerindeki "para ve cinsellik" temalı şantaj kasetlerini birer silah gibi kullanıyor.

Donald Trump, Gazze’deki katliamı durdurmak istese dahi, İsrail’in elindeki bu belgelerle "esir" alınmış durumda.

ABD siyasetinin zirvesi, şahsi ikballeri ve itibarları uğruna Siyonist rejimin soykırım suçuna ortak ediliyor.

"Bu sadece bir fuhuş ağı değil, bir devleti esir alma projesidir." > — Ari Ben-Menashe

Küresel Şantaj Ağı Nasıl Çalışıyor?

İddialar, Epstein’in adasına ve malikanelerine yerleştirilen gizli kameraların, dünya liderlerini "asla kurtulamayacakları bir bataklığa" çektiğini gösteriyor. İsrail’in bu kirli arşivi, ABD dış politikasını Washington’dan değil, Tel Aviv’den yönetmek için kullandığı belirtiliyor.