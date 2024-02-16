  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mısır'dan Türkiye'ye teklif: Mısır'da üç milyar dolara yakın yatırım! Gelin ortak olalım açıklaması! Anlaşma tamam

Yapay zeka: Artık hafızası var! Siz istemediğiniz sürece unutmayacak!

Türkiye'nin satın almak istediği F-16 savaş uçakları: Türkiye'de üretilebilir, an meselesi, bekliyoruz!

Sağlıkçılardan olay yerinde inceleme! 'Siyanür açısından bir risk yok'

8 Nisan'a hazır mısınız?

Zıplaya zıplaya geldi söve söve gidiyor! Özel'den Tunç Soyer'e bomba gönderme

IMF dünyanın en büyük ekonomilerini açıkladı: Türkiye'den müthiş başarı! Bakın kaçıncı sırada?

Büyük destek: Ukrayna'ya 1 milyon (İHA) İnsansız hava aracı gönderecek! Stoltenberg ilan etti

Vergi gelir tahsilatında rekor rakam

CHP'de büyük deprem! İstifa ettiğini duyurdu
Spor Dünyayı sallayan şiddetli deprem
Spor

Dünyayı sallayan şiddetli deprem

Yeniakit Publisher
2024-02-16 08:02:00 -
Dünyayı sallayan şiddetli deprem

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI), merkez üssü Peru'nun kuzeyindeki Huaral kenti olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

Prof. Dr. Ercan deprem riski en az olan illeri tek tek açıkladı! Güvenlik kaygıları olanlar: bu haber size
Prof. Dr. Ercan deprem riski en az olan illeri tek tek açıkladı! Güvenlik kaygıları olanlar: bu haber size

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Prof. Dr. Ercan deprem riski en az olan illeri tek tek açıkladı! Güvenlik kaygıları olanlar: bu haber size

Bir Simpsonlar vakası daha! Depremleri bilmişti, şimdi de altın madeni faciasını 5 gün önceden tahmin etti
Bir Simpsonlar vakası daha! Depremleri bilmişti, şimdi de altın madeni faciasını 5 gün önceden tahmin etti

Gündem

Bir Simpsonlar vakası daha! Depremleri bilmişti, şimdi de altın madeni faciasını 5 gün önceden tahmin etti

İstanbul'da 1428 okul depreme karşı riskli
İstanbul'da 1428 okul depreme karşı riskli

Eğitim

İstanbul'da 1428 okul depreme karşı riskli

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23