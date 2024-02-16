Dünyayı sallayan şiddetli deprem
Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI), merkez üssü Peru'nun kuzeyindeki Huaral kenti olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.
Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Prof. Dr. Ercan deprem riski en az olan illeri tek tek açıkladı! Güvenlik kaygıları olanlar: bu haber size
Gündem
Bir Simpsonlar vakası daha! Depremleri bilmişti, şimdi de altın madeni faciasını 5 gün önceden tahmin etti