Dünyayı karıştıran gizemli, tarihi keşif: 'Hayalet geminin' keşfedildiği anın görüntüleri yayımlandı!

Önceki günlerde Okyanus Araştırma Projesi, Rutherford ve meslektaşının tekneyi fark edip durumu araştırmak için yaklaştığında neler olduğunu gösteren bir video yayımladı.

Görüntülerde Rutherford'un "Bu iyice terk edilmiş bir yelkenli" dediği duyuluyor. Teknede biri olup olmadığına bakmaya karar veren Rutherford, "ceset ya da başka bir şey bulmamayı" umduğunu söylüyor.

Taşıtta ölü ya da diri kimseyi bulamayan Rutherford, muhtemelen yüz binlerce dolarlık lüks bir teknenin nasıl olup da tamamen terk edildiğini ve Atlantik Okyanusu'nun ortasında yüzerek bırakıldığını merak etti.

Rutherford videoda "Bu kesinlikle çılgınlık bu arada" diyor:

Bermuda'dan yaklaşık 1285 kilometre, ABD'den neredeyse 2 bin 400 kilometre uzakta, okyanusun ortasında çok güzel bir Swan 48'in üzerinde duruyorum.

Tekne aceleyle terk edilmiş gibi duruyor. Rutherford ve meslektaşı tekneye çıkıp etrafa bakmaya başladığında, giysilerin ve diğer kişisel eşyaların ana kamarada etrafa saçılmış olduğunu görüyor. İkili, başlangıçta tekneyi yedeğe almaya çalışsa da diğer tekneyi serbest bırakmaları gerektiğini fark etmeden önce sadece 128 kilometre kadar ilerleyebiliyor.

Daily Mail, internetteki bazı tutkunların Rutherford'un yolculuktaki meslektaşının İrlanda Kraliyet Yat Kulübü'nden Alan McGettigan olduğuna inandığını ancak bu ayrıntının şu an itibariyle doğrulanmadığını bildirdi.

Teknenin keşfinden yaklaşık 10 yıl sonra, okyanusun ortasında nasıl ve neden terk edildiğine dair çok az şey biliniyor.