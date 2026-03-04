  • İSTANBUL
Dünyayı aşan minik gezgin: 13 bin kilometrelik rekor

Alaska’dan havalanan “B6” kod adlı yavru kıyı çulluğu, 11 gün süren zorlu bir yolculukla okyanusu aşarak Avustralya’ya ulaştı. 13 bin 558 kilometrelik bu olağanüstü uçuş, bilim dünyasını hayrete düşürdü ve kuş göçleri hakkında yeni araştırmalara ilham verdi.

Doğa, bazen en gelişmiş mühendislik harikalarını bile gölgede bırakan hikayeler sunuyor. Bu etkileyici öykülerden biri, 2022 yılında henüz dört aylık bir yavruyken imkansızı başaran "B6" kod adlı kıyı çulluğuyla (Limosa lapponica) hayat buldu.

Bu minik gezgin, Alaska’nın dondurucu kıyılarından havalanıp Avustralya’nın Tazmanya adasına kadar tam 13 bin 558 kilometre boyunca tek bir mola bile vermeden uçarak dünya rekorunu kırdı.

11 gün süren bu epik yolculuk, sadece bir kuşun fiziksel sınırlarını değil, bilim dünyasının göç yollarına dair bildiklerini de değiştirdi.

Bilim insanları, bu muazzam yolculuğu takip edebilmek için kuşların sağlığını bozmayacak kadar hafif, sadece 5 gram ağırlığında güneş enerjili uydu vericileri kullandı. Alaska'daki Kuskokwim Deltası'nda enerji depolayan B6, 13 Ekim 2022'de yola çıktı ve 26 Ekim'de Avustralya topraklarına iniş yaptı. Kıyı çullukları her yıl bu rotayı arşınlıyor olsa da daha önce hiçbir yavru kuşun ilk güney yolculuğu bu kadar detaylı izlenmemişti. Henüz hayata yeni atılmış bir canlının, yolunu hiç şaşırmadan okyanusları aşması tam bir doğa mucizesi olarak dikkat çekiyor.

FİZİKSEL DÖNÜŞÜM VE HAYATTA KALMA SANATI

Bu kuşların böylesine devasa mesafeleri aşabilmesinin ardında inanılmaz bir biyolojik adaptasyon yatıyor. Kanat açıklıkları 70-80 santimetre arasında değişen kıyı çullukları, yolculuk öncesi vücutlarında yağ depolamak için sıra dışı bir yönteme başvuruyor. Kuşlar, yağ stoklarına yer açabilmek için iç organlarının boyutlarını geçici olarak küçültüyor. Bilim dünyası eskiden bu kuşların yol boyunca mola verdiğini düşünüyordu. Ancak yapılan araştırmalar, geçtikleri kara parçalarının bu tür için uygun beslenme alanları sunmadığını, bu yüzden de hiç durmadan yola devam ettiklerini gösterdi.

Alaska kıyıları, bu kuşlar için adeta bir açık büfe görevi görüyor. Böcekler, kurtçuklar ve yumuşakçalarla beslenen çulluklar, yolculuk için ihtiyaç duydukları tüm enerjiyi bu zengin kıyı ekosistemlerinden alıyor. Ancak bu beslenme alanlarının korunması hayati bir önem taşıyor; çünkü bu bölgeler 30'dan fazla göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası bilim ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmalar, türün karşı karşıya olduğu tehditleri de gün yüzüne çıkarıyor. İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmeleri ve doğal yaşam alanlarının bozulması, bu dayanıklı kuşların geleceğini tehlikeye atmış durumda. Uzmanlar, uydu verilerinden elde edilen bilgilerin sadece göç yollarını anlamak için değil, aynı zamanda bu türlerin korunması için gerekli stratejileri belirlemek adına da kritik olduğunu vurguluyor.

