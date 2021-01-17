Dünyaya teknoloji ihraç edecek

Buğra Kardan

İletişim şirketi Türk Telekom ile Kaliforniya merkezli Juniper Networks arasında kritik bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Türk Telekom Grup şirketlerinden Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia’ya ait Radyo Akıllı Kontrolcü (RICRadio Intelligent Controller) teknolojisi, Juniper grubu tarafından daha da geliştirilecek. Ardından grubun orkestrasyon portföyüne entegre edilecek.

Garantili hizmet deneyimi

Böylece hizmet sağlayıcılara uçtan uca ağ dilimlemeyi ve düzenlemeyi mümkün kılan güvenli, garantili bir hizmet deneyimi sunulacak. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Kapsamlı iş birliğimizle dünyaya teknoloji ihraç etme konusunda kararlılığımızı gösteren somut bir adım daha attık” dedi.

Çalışmalar hız kazandı

Önal, şunları söyledi: “Küresel 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak en yeni RIC teknolojileri üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Netsia’nın geliştirdiği yazılımlar; geleceğin mobil iletişim ihtiyaçları için yüksek kapasiteli, ölçeklenebilir, esnek, kişiselleştirilmiş ağ ve hizmet çözümleri sağlıyor. Netsia’nın bilgi birikimi ve ürünleştirme kapasitesinin Juniper’in müşteri ağıyla, coğrafi erişimiyle birleşmesi sayesinde güçlü bir sinerji yakaladık. Juniper ve Netsia, şimdiden bu iş birliğimizi SDN özellikli genişbant erişim alanına genişletmenin yollarını aramaya başladılar bile. Kurum olarak Türk mühendisliğinin başarısı olan ürünlerimizi dünyanın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Anahtar görevi görüyor

Juniper Networks CEO’su Rami Rahim ise şöyle konuştu: “5G uygulamaları için önümüzdeki on yılda doğru hizmet deneyimini sağlamanın anahtar önemde olduğuna inanıyoruz. Birinci sınıf RIC teknolojisinin geliştirilmesi ve entegrasyonu, uçtan uca ağ dilimleme ve yapay zekâ odaklı hizmet deneyiminin gücünü birleştirerek bizleri bu vizyona bir adım daha yakınlaştırıyor. Türk Telekom ve Netsia’yla olan dinamik iş birliğimizi, teknoloji geliştirmeye açık bir yaklaşıma bina ettik. Uç hizmet noktalarında programlanabilir teknolojilerin önemi ve yerel bulut altyapısına doğru ilerlemeye dayanan ortak ilkeler üzerine kurduk. Kısacası kurumlarımız bulutun ağ, ağın da bulut olduğu konusunda hemfikirler.”

5G ekosistemi güçlenecek

Türk Telekom’un Juniper’la yaptığı iş birliği başta olmak üzere tüm operatörlerde açık ve akıllı 5G radyo altyapısının yayılımına imkân vererek hem Open RAN hem de 5G ekosistemini güçlendirecek. Operatörlere performans artışı, verimlilik ve ölçeklenebilirlik dâhil pek çok operasyonel ve ticari fayda sağlayacak. Türk Telekom’un, tüm yeni nesil Open RAN ve 5G dağıtımını desteklemek amacıyla 2021 sonundan itibaren Juniper’in gerek ürünlerini gerek çözümlerini ekosistemine dağıtması hedefleniyor. RIC teknolojisinin Juniper’in ürün portföyüne entegrasyonunu hızlandırmak üzere Netsia’nın teknik alandaki uzman kadrosu da Juniper ekibine kalıcı bir şekilde transfer edilecek.

Afet anlarında çözüm

Open RAN (Açık Radyo Erişim Ağı) teknolojisini operasyonel hâle getiren kritik işleviyle RIC, dilimlenmiş mobil ağların bulut üzerinden akıllı denetimine olanak tanıyor. Artırılmış verimlilik ve esneklik sağlıyor. Bu yeni dilimleme teknolojisi, baz istasyonunu sanal olarak programlayarak istenilen baz istasyonuna istenen kapasitenin verilmesini sağlıyor. Bu sayede afet anlarında ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek ve sadece belli bir bölgenin kapasitesini artırarak başarısız aramaların önüne geçmek de mümkün olacak.