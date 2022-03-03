Dünyaya "son dakika" geçtiler! Rusya'dan "Nükleer savaş" açıklaması

Kanla beslenen diktatör Vladimir Putin'in emriyle Rusya ordusu Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna topraklarını işgal etmeye başladı.

İki ülke arasında savaş 8. gününde devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya'ya yönelik askeri tehditler dillendirilmeye başladı.

Bu yönde gelen açıklamalara Moskova yönetimi üst perdeden cevap verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un bu açıklaması dünyaya "son dakika" koduyla servis edildi.