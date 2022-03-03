  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyaya "son dakika" geçtiler! Rusya'dan "Nükleer savaş" açıklaması
Dünya

Dünyaya "son dakika" geçtiler! Rusya'dan "Nükleer savaş" açıklaması

Haber ajansları Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Nükleer savaş" açıklamasını dünyaya "son dakika" koduyla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 13:18:00 -
Dünyaya "son dakika" geçtiler! Rusya'dan "Nükleer savaş" açıklaması

Kanla beslenen diktatör Vladimir Putin'in emriyle Rusya ordusu Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna topraklarını işgal etmeye başladı.

İki ülke arasında savaş 8. gününde devam ediyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği ve NATO'dan Rusya'ya yönelik askeri tehditler dillendirilmeye başladı.

Bu yönde gelen açıklamalara Moskova yönetimi üst perdeden cevap verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un bu açıklaması dünyaya "son dakika" koduyla servis edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay