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Ekonomi Dünyaya mobilya satıyoruz
Ekonomi

Dünyaya mobilya satıyoruz

Türkiye’nin mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı, ilk 9 ayda yüzde 28 artarak 4.97 milyar doları buldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:25:00 -
Dünyaya mobilya satıyoruz

Mobilya ihracatı, yüzde 20 artarak 3.07 milyar dolar oldu. En çok mobilya ihraç edilen ülkeler ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere olarak sıralandı.

Dünyaya satılan ürünlerden de ‘çocuklar için karyola ve beşikler’, ‘minikler için oturmaya mahsus mobilyalar’ öne çıktı. Eylül ayına bakıldığında ise mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı 657 milyon dolara dayandı. Mobilya ihracatı da 385.6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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