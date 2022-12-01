Dünyaya duyuruldu! Rusya Türkiye sınırına ek asker gönderdi! Suriye'deki savaşı yakından takip...

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki teröristleri bombardımana tutan Türkiye, bir kara hârekatına başlayacağının sinyallerini veriyor. Pençe-Kılıç Hârekatı'nda jetler 19 Kasım Cumartesi akşamından itibaren PKK ve YPG'li teröristleri vurdu.

Savaş uçakları ve insansız hava araçlarının ardından tankların da sınırı geçmeye hazırlanması, YPG'li teröristlerin uykusunu kaçırıyor. YPG'li terör elebaşları, bir kara hârekatının durdurulması için günlerdir ABD ve Rusya'ya yalvarıyor.

Suriye'nin kuzeyinde 900 askeri bulunan ABD'den günlerdir Türk tanklarının sınırı geçmemesini isteyen açıklamalar geliyor. Yıllardır YPG'li teröristlere eğitim veren ve binlerce TIR silah gönderen ABD ordusu, teröristleri Suriye Demokratik Güçleri (SDF veya SDG) adıyla meşrulaştırmayı deniyor.

Washington'dan gelen açıklamalar arasında en dikkat çekici olanı, Türk hava saldırılarının Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerini doğrudan tehdit ettiğini savunmasıydı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le Çarşamba akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, Austin'e Pençe-Kılıç operasyonunun Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'in maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkıyla gerçekleştiğini iletti.

Pentagon'a terörle mücadelede işbirliği çağrısı yapan Akar, koalisyon askerleri veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Ankara'ya gerilimin düşürülmesi çağrısı yapıldığını ve muhtemel bir kara hârekatına güçlü şekilde karşı çıkıldığını duyurdu. Bakan Austin ayrıca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için mevkidaşı Akar'a başsağlığı dileklerini iletti.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, görüşmeyi 'ABD Savunma Bakanı Türkiye'den Suriye'de operasyon başlatmamasını istedi' başlığıyla dünyaya aktardı.

ABD ve Türkiye savunma bakanlarının telefon konuşmasından saatler önce gazetelerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü tuğgeneral Patrick Ryder, muhtemel bir kara operasyonunun bir diğer terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşta elde edilen kazanımları 'ciddi bir şekilde' tehlikeye atacağını savunmuştu. Patrick Ryder, basın toplantısında skandal bir şekilde 'operasyon' ya da 'hârekat' yerine 'istila' ya da 'saldırı' anlamına gelen 'invasion' kelimesini kullanmıştı.

KUŞ UÇUŞU 17 KİLOMETRE

YPG'li teröristlerin temasta olduğu bir diğer ülke, Suriye'de Beşar Esad'ın bir numaralı destekçisi Rusya. Suriye'deki Rus güçlerinin komutanı, hafta sonu Haseke'de YPG'li terör elebaşı Mazlum Abdi ile gizlice buluştu.

Haseke'deki görüşmede, Rus komutan Chayko muhtemel bir kara operasyonunu durdurmak için Suriye ordu birliklerinin Türkiye sınırına konuşlandırılmasını teklif etti.

Pençe-Kılıç hârekatının başlamasından bu yana uluslararası medyada sıklıkla görünen, birçok röportaj veren terör elebaşı Abdi, Rus komutanla buluşmasının detaylarını bir gün sonra açıkladı. Terör elebaşı, bir kara operasyonunu engellemesi için Moskova'ya çağrıda bulunduklarını söyledi, Türk tanklarının Suriye'nin kuzeyine girmesini kendilerinin varlığı için 'son savaş' olarak tanımladı.

YPG'li elebaşı, ayrıca Suriye askerlerinin Türkiye sınırına yerleştirilmesine destek verdiklerini belirtip 2019 yılında benzer adımın atıldığını hatırlattı, "Suriye birliklerinin artırılmasıyla bir sorunumuz yok" dedi.

AFP haber ajansı ise, 2015 yılında Suriye'deki iç savaşa doğrudan müdahil olan Rusya'nın YPG'li teröristlerin kontrol ettiği bölgelere ek birlikler gönderdiğini bildiriyor.

Haberini bölge sakinleri ve bir savaş gözlemcisine dayandıran AFP, Rus takviye birliklerinin Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'a ulaştığını aktardı. Tel Rıfat, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla teröristlerden temizlediği bölgenin ucunda yer alıyor ve YPG'li teröristlerin Suriye'nin en kuzeybatısında kontrol ettiği bölge.

Tel Rıfat'ta halihazırda zaten Rus birlikleri bulunduğunu hatırlatan AFP'ye göre, Rus güçleri Türkiye'nin kontrol ettiği bölgenin sınırına barikatlar da kurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Rus ordusunun ayrıca Tel Rıfat yakınındaki hava üssüne de takviye asker sevk ettiğini duyurdu. Suriye'deki savaşı yakından takip eden organizasyon, takviye birliklerin Türkiye'nin muhtemel kara operasyonunu durdurmak için Tel Rıfat'a gönderilmiş olabileceği yorumunu yapıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, ayrıca Rus askerleri Türkiye sınırının dibindeki Ayn el Arab'a da (Kobani) ulaşmış durumda.

Tel Rıfat, Türkiye sınırına kuş uçuşu 17 kilometre mesafede bulunuyor. YPG'li teröristler Fırat Nehri'nin batısında Tel Rıfat'ın yanı sıra Münbiç bölgesini de kontrol ediyor.

Eylül 2015'te Suriye'deki savaşın kaderini değiştiren Rusya, halihazırda deniz ve hava üslerine sahip.

Rus ordusu, 2019'daki Barış Pınarı Hârekatı sırasında da YPG'lileri korumak için Türkiye sınırına asker konuşlandırmıştı.