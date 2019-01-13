Dünyaya duyurmuşlardı! Harekete geçtiler
Suriye'nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyun çekilmeye başlayarak Irak yönüne doğru gittiği görüntülendi.13 Ocak 2019 Pazar 22:48
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardi'nin Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi.
Irak'a doğru gittiler
Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.
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