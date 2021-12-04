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Dünya Dünyaya duyurdular: ABD İHA'sını vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular: ABD İHA'sını vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib kentinde bir Amerikan İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:24:00 -
Dünyaya duyurdular: ABD İHA'sını vurduk

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma kuvvetlerimiz, Marib'in el-Cevbe bölgesinin hava sahasında düşmanca operasyonlarda kullanılan bir Amerikan casus İHA'sını (Scan Eagle) düşürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Seri, son düşürülen İHA ile bu yıl içinde ABD yapımı 7 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Konuya ilişkin ABD veya Arap koalisyon güçlerinden açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

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