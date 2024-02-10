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Gündem Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim
Gündem

Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim

Yeniakit Publisher
2024-02-10 09:03:00 -
Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan ilk paylaşım! Merhaba dünya ben geldim

Dünya'ya dönüşünün ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yapan Gezeravcı "Merhaba Dünya! Ben geldim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, uzaydan dönüşlerini başarıyla tamamladı.

SpaceX'e ait Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti yakınlarında Atlantik Okyanusu'na başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

O anlar Axiom Space tarafından canlı olarak yayınlandı.

"MERHABA DÜNYA"

Ancak, Gezeravcı'nın kapsülden dışarıya adım atarken zorlandığı görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından sosyal medyada yaptığı ilk paylaşımında "Merhaba Dünya! ben geldim." ifadelerini kullandı.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

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