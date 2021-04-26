Dünyaya çok net '1915' mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran; 1915 olaylarının siyasetçilerin tartışma konusu değil, tarihçilerin araştırma konusu olması gerektiğini belirterek, “Bu anlayışla 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız 2005 yılında ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Arşivlerimizi bütün araştırmacıların kullanımına açtık. Bugüne kadar çağrılarımıza Ermenistan tarafından bir karşılık göremedik” dedi.

Kıran, Ermeni tarafının 1915 olaylarını tarihi ve hukuki gerçeklerden uzak bir şekilde tek taraflı olarak takdim etme ısrarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

İşte o makale

Yavuz Selim Kıran'ın, TRT Almanca'da 1915 olaylarına ilişkin makalesi yayınlandı. Kıran'ın, "1915 Olayları: Tarihi ve Hukuki Gerçekler Siyasi Amaçlarla Çarpıtılmamalı" başlıklı yazısı şöyle:

"Osmanlı İmparatorluğunda 600 sene boyunca farklı etnik ve dini gruptan milletler barış içinde bir arada yaşadılar. Hatta bu dönem "Pax Ottomanica (Osmanlı Barışı)" olarak tarih kitaplarına geçmiştir. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren dönemin büyük güçleri arasında giderek artan siyasi rekabet dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Osmanlı coğrafyasında da milletler arasındaki uyumu bozdu."

"Birinci Dünya Savaşıyla sonuçlanan bu uzun istikrarsızlık döneminde yaklaşık 50 milyon insan hayatını kaybetti, tüm milletler büyük acılar çekti."

''Küçük siyasi hesaplar uğruna türkiye düşmanlığı yapanlar tarihi gerçeklerin üzerini örtemezler''

"Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar."

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan taziye mesajları bu konudaki insani tutumuzu dünyaya açıkça duyurmakta, yüzyıllık bir acıya uzatılmış bir barış eli olarak Osmanlı ve Anadolu insanlarının ortak yaralarını sarmayı amaçlamaktadır."

"Bu insani yaklaşımımıza karşılık soykırım lobisi ve Türkiye karşıtı çevreler, tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni husumet ve düşmanlık tohumları ekme çabasını sürdürüyor. Her yıl 24 Nisan'da, tarihi ve hukuki gerçekler siyasi saiklerle çarpıtılıyor."

"Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle bu istismar, yalan ve nefret kampanyalarına kararlılıkla karşı koymaya devam edecektir. Küçük siyasi hesaplar uğruna Türkiye düşmanlığı yapanlar tarihi gerçeklerin üzerini örtemezler. Tüm bu asılsız iddialara tarihi ve hukuki gerçekler temelinde karşılık vermeyi sürdüreceğiz."

"1915 olayları siyasetçilerin tartışma konusu değil, tarihçilerin araştırma konusu olmalıdır. Bu anlayışla 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız 2005 yılında ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Arşivlerimizi bütün araştırmacıların kullanımına açtık. Bugüne kadar çağrılarımıza Ermenistan tarafından bir karşılık göremedik."

"Tarihsel gerçeklerden kaçmayan, kendi tarihiyle yüzleşme konusunda özgüven içinde olanların bilimsel bir zeminde tarihçilerden oluşan bir komisyona neden itiraz ettikleri haklı ve cevaplanması gereken bir sorudur."

"Ermeni tarafı 1915 olaylarını tarihi ve hukuki gerçeklerden uzak bir şekilde tek taraflı olarak takdim etme ısrarını sürdürüyor"

"Ermenilerin mesnetsiz iddialarında, Komitacıların I. Dünya Savaşında Müttefik güçlerin kışkırtmalarıyla çıkardıkları isyanlar ve Müslüman nüfusa yönelik katliamlarından bahsedilmiyor. İşgalci güçlerin izlediği acımasız savaş stratejileri ve kıyımlar tamamen görmezden gelinerek "soykırım" dayatması yapılıyor. Biz, bu tek yanlı ve gerçekleri çarpıtan anlayışa itiraz ediyoruz."

"1915 olaylarını değerlendirirken bu tarihsel arka planın yanı sıra hukuki çerçevenin içinde kalmaya da özen göstermeliyiz. Soykırım, uluslararası hukukta tanımı açık ve kesin olarak yapılmış ağır bir suçtur. Bu nitelikte bir suçlamada bulunmak, 1948 Soykırım Sözleşmesi uyarınca yetkili mahkemelerin uhdesindedir. 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen herhangi bir uluslararası mahkeme kararı bulunmamaktadır. 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğu, dolayısıyla Holokost ile bir tutulamayacağı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Fransız ve Belçika Anayasa Mahkemelerinin aynı yönde verdiği kararlarıyla teyit edilmiştir."

"Hal böyleyken, tüm uyarılarımıza rağmen bazı ülkeler ne yazık ki tarihi siyasallaştırma çabalarına alet olmuşlardır. Ermeni iddialarını tarihi hakikat olarak kabul edip, aksi yöndeki görüşleri yasaklamaya kalkan parlamentolar demokrasinin temel ilkelerine aykırı hareket etmişlerdir. Bu tür siyasi adımlar, 1915 olaylarına ilişkin farklı görüşlerin dile getirilmesini teminat altına alan AİHM içtihatlarına aykırıdır. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve böylece bölgemizde barışın tesis edilmesine katkı sağlamaktan da uzaktır."

"1915 olaylarına dair mesnetsiz iddiaların terör eylemlerine sebep olması herkes tarafından ibret alınmalıdır. ASALA'nın 1973-1984 arasındaki dönemde 31'i diplomat 58 vatandaşımızı şehit eden terör eylemlerini asla unutmayacağız. Siyasi amaçlar uğruna çarpıtılan tarihin teröre dönüşmesinden herkesin ders çıkarması gerekmektedir. Hiçbir şekilde meşru ve mazur gösterilemeyecek olan terörizm karşısında sessiz kalmak en temel insanlık değerlerine aykırıdır. Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın geçtiğimiz ay yerel mahkemenin aldığı salıverme kararı vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Biz her zaman, samimi bir şekilde 1915 olaylarının doğru anlaşılmasından yana olduk. Dünya tarihinin acılarla dolu bir sayfasını siyasi amaçlara alet etme çabalarını kabul etmiyoruz. Tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına ve yeni düşmanlıklar üretilmesine asla izin vermeyeceğiz."

"Acıları yarıştırmak yaralarımızı hiçbir şekilde sarmaz. Tarihi gerçekler ışığında, akıl ve vicdana dayalı, müşterek gelecek perspektifini esas alan yapıcı bir anlayışla bölgemize barış, huzur ve istikrarı getirmek esas amacımızdır.