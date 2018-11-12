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Dünyaya çağrıda bulundu! 'Savaşı artık durdurun'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Yemen'deki savaşla ilgili olarak, "Bu savaşın kazanı yok. Bu yüzden savaş durdurulmalı" dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 19:28
Dünyaya çağrıda bulundu! 'Savaşı artık durdurun'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Yemen'deki savaşta kazananın olmayacağını, bu nedenle uluslararası toplumun savaşı durdurması gerektiğini belirtti.

Le Drian, France 2 televizyonuna Yemen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki savaşa ilişkin, "Uluslararası toplum buna dur demeli. ABD, İngiltere ve Fransa'nın dediği bu." ifadesini kullanan Le Drian, yakında İsveç'te Yemen ile ilgili önemli bir toplantının gerçekleşeceğini duyurdu.

Le Drian, taraflara öncelikli olarak Yemen'de ateşkesin sağlanması çağrısında bulunarak, Yemen'e insani yardımların ulaşması ve ülkede siyasi çözümün sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

"Bu savaşın kazanı yok. Bu yüzden savaş durdurulmalı"

Bakan Le Drian, "Bu savaşın kazanı yok. Bu yüzden savaş durdurulmalı." diye konuştu.

Yemen'de 4 yıl önce Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş nedeniyle binlerce sivil öldü, milyonlarcası da açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Savaşın yanı sıra kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayılması, kıtlık, ilaçların tükenmesi ve iç göçler masum sivillerin mağduriyetini artırıyor.

Ülke genelinde 22 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, ülkedeki durumun ne kadar kötü olduğunu anlatırken, "Nüfusun üçte ikisi bir sonraki öğünü yiyip yiyemeyeceğini bilmiyor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 19:28
  1. Fransa
  2. Yemen

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