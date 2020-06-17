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Dünya

Dünyaya böyle duyurdular: Fransızlar Türk donanması tarafından püskürtüldü

Fransa'da yayınlanan 'Valeurs Actuelles' adlı basın kuruluşu, Libya'ya giden Çirkin adlı kargo gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız donanmasının Türk donanması tarafından püskürtüldüğünü yazdı. Provokatif eylemlerde bulunan Fransızlar, müdahale sonrası kaçmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:09:00 - 2020-06-17 16:12:14
Dünyaya böyle duyurdular: Fransızlar Türk donanması tarafından püskürtüldü

Kuzey Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle bilinen Fransa'nın Libya'daki planlarını bozan Türkiye'ye operasyon yaptığı ortaya çıktı. Fransa'da yayınlanan 'Valeurs Actuelles' adlı basın kuruluşunun iddiasına göre Libya'ya giden Çirkin adlı kargo gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız donanması Türk donanmasının müdahalesi sonrasında çekilmek zorunda kaldı.

Fransa'da yayınlanan 'Valeurs Actuelles' adlı basın kuruluşunun iddiasına göre Libya'ya giden Çirkin adlı Türk kargo gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız donanması Türk donanmasının müdahalesi sonrasında çekilmek zorunda kaldı.

Bu müdahaleye karşı Türk fırkateynlerinin radar aydınlatması uygulaması ile uyardığı Fransız donanması amacına ulaşamadan geri döndü.

Fransız kaynaklara göre bu radar aydınlatma uygulaması bir gemiye ateş açmadan önce uygulanan son ihtar anlamına geliyor.

Fransızların katliamı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın kol kanat gerdiği Hafter güçlerinin Tarhuna'da yaptığı sivil katliamlar ortaya çıkarılmıştı.

(Yenişafak)

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