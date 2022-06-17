Dünyaya böyle duyurdular: ABD'nin F-35 hamlesi Türkleri hızlandırdı

ABD merkezli 19FortyFive (1945) analiz sitesi, Türkiye'nin ABD ile yaşadığı S-400 krizi ve yaptırımlar sonucu F-35 programından çıkarılması değerlendirildi. Maya Carlin imzalı makalede, Milli Muharip Uçak (MMU) ya da Turkish Fighter X (TF-X) olarak bilinen savaş uçağı projesi süreci kaleme alındı.

Türkiye'nin, Rus hava savunma sistemi S-400 sistemlerini satın almasından sonra yaşanan F-35 krizinden memnun olmadığını belirten Carlin, bu kararın Türkiye'yi kendi hayalet avcı uçağı programını hızlandırmaya ittiğini belirtti.

Carlin makalesinde, "Türkiye ve Pakistan, yeni bir beşinci nesil hayalet savaş uçağı tasarlamak ve üretmek için iş birliği yapıyor. TF-X gizli çift motorlu avcı uçağı ilk olarak 2016'da duyuruldu ve uçak şimdi ilk uçuşunu 2025'te yapmaya hazırlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bu Şubat ayında Singapur Air Show'da Milli Muharip Uçağın tam ölçekli bir modelini sergiledi." dedi.

F-35 programı bitti, Milli Muharip Uçak hızlandı

Carlin, Washington'un Türkiye'yi, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir alternatif geliştirmek için Pakistan'la görüştüğünü belirtti.

Makalede, "TF-X, ülkenin yaşlanan F-16 filosunun yerini alacak. "İslam dünyasının ilk büyük savaşçısı" olarak adlandırılan yeni beşinci nesil uçak, Türk-Pakistan savunma ilişkilerini geliştirecek ve Ankara'nın ABD uçaklarına olan bağımlılığını azaltacak." ifadelerine yer verildi.

MMU'nun Lockheed Martin'in F-35 Lightning II'sine benzer bir şekilde, çok amaçlı bir uçak olacağını yazan Carlin, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"TF-X havadan-havaya ve havadan karaya saldırı yeteneklerine sahip bir uçak olacak. Jetin son teknoloji radara, ağ bağlantılı drone kontrolüne ve gelişmiş bir dahili silah bölmesine sahip olacağı bildiriliyor. Türkiye'nin yeni jeti 12 metre kanat açıklığına ve yaklaşık 27.000 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip olacak."

Gelişmiş aviyoniklerle donatılan TF-X, aynı zamanda ses tanıma ve çoklu ekranların yanı sıra yüksek kaliteli ses sistemleri ve grafik arayüzlere sahip olacak.

Türkiye ABD yapımı teçhizattan kurtulabilir

Carlin, analizini şöyle sürdürdü:

2019'da Yeni Asya Girişimi başlatmasından bu yana Türkiye, bölgede önemli bir savunma üreticisi olarak ortaya çıktı. Erdoğan, silah satışları ve diğer askeri iş birliği çabalarıyla Bangladeş, Kazakistan ve Malezya ile bağlarını geliştirdi. Pakistan-Türk ortak beşinci nesil avcı uçağı tarafından desteklenen bu değişim, Türkiye'yi gelecekte ABD yapımı askeri teçhizat ihtiyacından kurtarabilir.

Güney Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek önemli olsa da, Erdoğan'ın savaş uçağı geliştirmede ortağı olarak Pakistan'ı seçme gerekçesi muhtemelen Çin'le de ilgili. Pakistan on yıllardır Çin'den askeri ihracat alıyor. Halk Kurtuluş Ordusu, İslamabad'a füzeler, tanklar, jetler ve hatta denizaltılar geliştirmek için gereken teknolojiyi sağladı. ABD, Türkiye'yi F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkardığından beri Erdoğan, Çin'in savaş uçağı teknolojisine ulaşmak için Pakistan üzerinden hareket ediyor olabilir.

Erdoğan, "İslam dünyasının ilk büyük savaş uçağını" bir Türk zaferi olarak görüyor. Milli Muharebe Uçağı Ankara'nın eskiyen hava cephaneliğini yenileyecek ve bölgenin savunma üreticisi olarak Türkiye'yi güçlendirecek.

Star Gazetesi