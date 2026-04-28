Dünyaya böyle alçakları gelmedi! Yerle bir ettikleri Gazze’nin görüntüsünü gururla paylaşıyorlar!
Gazze şeridinde taş taş üstünde bırakmayan soykırımcı İsrail askerleri, eserlerini filme alıp yayınlayarak alçaklıkta zirve yaptılar.
Bir İsrail terör ordusu askeri, tamamen yerle bir ettikleri Beit Hanoun’un 360 derece çekimini yaparak insanlık dışı eserlerini gururla dünyaya gösterirken, Gazzeli Yazar Ahmed Nashwan, sosyal medya hesabından videoyu aktararak, “Bir İsrail askeri, şehrim Beit Hanoun'un tamamen yok edilmiş bir videosunu yayınladı.
Şehirdeki tek bir ev ayakta kalmadı, tek bir ağaç hayatta kalamadı.
Bir ordunun işlediği soykırımı 360 derece olarak filme aldığına daha önce hiç tanık oldunuz mu?” diye sordu.
