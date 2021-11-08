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Aktüel Dünyanın sonuna ilişkin çarpıcı açıklama! Sadece o 5 ülke ayakta kalacak
Aktüel

Dünyanın sonuna ilişkin çarpıcı açıklama! Sadece o 5 ülke ayakta kalacak

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Yapılan araştırmada dünyanın sonu geldiğinde sadece Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın ayakta kalabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:28:00 -
Dünyanın sonuna ilişkin çarpıcı açıklama! Sadece o 5 ülke ayakta kalacak

Dünyanın sonuna ilişkin araştırmalar ve senaryolar, insanlık tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bilim insanları da dünyanın sonu geldiğinde nasıl bir tablo olacağını belirlemek için yeni araştırmalara imza atıyor. Son yapılan araştırmadan ise dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Ayakta kalacak 5 ülke

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri belirledi. Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere ve İrlanda ile Avustralya'nın Tazmanya eyaleti yer alıyor.

İlk sırada Yeni Zelanda var

Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle bu listede ilk sırada yer aldı.

Küresel çöküş tehlikesi arttı

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu söyledi. Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, koronavirüsten daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini belirtti.

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