Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri ilk yarıda yatırımcısına kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri yılın ilk yarısında yatırımcısına kaybettirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü yılın ilk 6 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısının yüzünü güldürmedi.

Kulüplerin Kovid-19 salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacağına dair beklentiler, liglere ara verilmesi nedeniyle kulüplerin ekonomik kayba uğrayacağına dair beklentiler, kulüplerin hisse performanslarını olumsuz etkiledi.

Salgın sebebiyle maç günü ve yayın gelirlerini kaybeden birçok kulüp, futbolcu ve personel maaşlarında indirime gitti, bazı çalışanlarını ise ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı. Futbol dünyasında Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp, oyuncularının maaşlarında kesintiye gitti.

Salgına yönelik tedbirler kapsamında birçok ligde spor müsabakalarının ertelenmesi ya da seyircisiz oynatılması kararı alınması da kulüplerin maç günü gelirlerinin azalması riskini ortaya çıkardı.





-Salgınla birlikte başka faktörler de kulüplerin hisselerinin değer kaybetmesine sebep oldu





Söz konusu dönemde Portekiz kulübü SL Benfica'nın hisseleri yüzde 38,6 değer kaybetti. Mart ayında Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un da olduğu 6 kulüp ile çok sayıda futbolcunun yanı sıra Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho gibi futbol dünyasındaki ünlü isimlerin menajeri olan Jorge Mendes hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kovid-19 salgınının olumsuz etkileriyle beraber, SL Benfica'nın da arasında bulunduğu bu soruşturmayla beraber kulübün hisseleri de belirgin derecede değer kaybetti.

Böylece salgınla birlikte başka faktörler de kulüplerin hisselerinin değer kaybetmesine sebep oldu.

Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 32,8 kaybettirdi.Hollanda ekibi AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 28,9, Juventus'un hisseleri yüzde 25,9 azalış kaydetti.

İtalya, salgından en çok ülkeler arasında yer alırken, bu durum ülkede futbolu da olumsuz etkiledi. Kovid -19'un Serie A'daki futbolcularda da yayıldı. Mart ayında Juventus'un defans oyuncusu Daniele Rugani'de yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Yılın ilk 6 ayında yatırımcısına Olympique Lyonnais yüzde 25,5, Manchester United yüzde 20,6 kaybettirdi.

Manchester United, salgının kulübe maliyetinin 28 milyon sterlini bulduğu, son rakamın çok daha fazla olacağı açıklamasında bulunmuştu.

İtalyan SS Lazio'nun hisseleri de söz konusu dönemde yüzde 4,4, değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübün yılın ilk yarısındaki hisse performansları şöyle:

Kulüp İlk Yarı Yıl Performansı (yüzde) SL Benfica -38,5965 Borussia Dortmund -32,7907 AFC Ajax -28,8785 Juventus -25,8861 Olympique Lyonnais -25,4902 Manchester United -20,572 SS Lazio -4,35356











