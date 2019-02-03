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Dünyanın merakla beklediği görüşme başlıyor

ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Şubat ayının sonunda Trump ile Jong-un arasında gerçekleştirilecek olan görüşmenin hazırlıkları için Güney Kore'ye ulaştı.

03 Şubat 2019 Pazar 23:46
Dünyanın merakla beklediği görüşme başlıyor

ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin ikincisinin hazırlıkları için Güney Kore’nin başkenti Seul’e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin ikincisinin hazırlıkları başladı. ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, zirvenin planlamasını yapmak için Güney Körenin başkenti Seul şehrine geldi. Biegun ve Kuzey Kore Temsilcisi Kim Hyok Chol, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da bir araya gelerek, Şubat ayının sonunda yapılacak olan zirvenin tüm detaylarını belirleyecek.

Kuzey Kore nükleer silah yapmaya devam ediyor


ABD’li yetkilileri, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söyleyerek, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan vazgeçtiğini gösteren daha somut adımlar bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD istihbaratı Kongre'ye, geçen Haziran ayında yapılan Singapur zirvesinden bu yana alınan uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin silah fabrikalarında nükleer madde üretmeye devam edildiğinin raporunu sunmuştu.

Şubat'ın sonunda olması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılan Singapur zirvesinin ikincisinin Şubat ayının sonlarında olabileceğini ve zirvenin yeri ve tarihi konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 23:46
  1. ABD
  2. Kuzey Kore
  3. Trump
  4. Kim Jong-un

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