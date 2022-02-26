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Dünya Dünyanın korkulu rüyası gün yüzüne çıktı! Kana doymayan Rusya'dan yeni hamle
Dünya

Dünyanın korkulu rüyası gün yüzüne çıktı! Kana doymayan Rusya'dan yeni hamle

Diktatör Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, NATO'nun karşı önlem açıklamalarının ardından Topol-M balistik füzesi gün yüzüne çıkardı. 11 bin kilometre menzili bulunan füze Rusya'nın başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 12:18:00 -

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO tarafından toplantı düzenlendi. Rusya'ya karşı önlemlerin tartışıldığı toplantının ardından NATO'nun, Rusya'ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı aldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi.

Öte yandan Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti.

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