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Dünya Dünyanın konuştuğu ülkeden Türkiye'ye ilk uçak geldi!
Dünya

Dünyanın konuştuğu ülkeden Türkiye'ye ilk uçak geldi!

Koronavirüsün mutasyona uğradığını açıklayarak tüm dünyayı tedirgin eden İngiltere'den Türkiye'ye ilk tahliye uçuşu gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 08:30:00 -
Dünyanın konuştuğu ülkeden Türkiye'ye ilk uçak geldi!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonu ve hızla yayılması nedeniyle seferlerin durdurulduğu 3 ülkeden biri olan İngiltere'den Türkiye'ye ilk tahliye uçuşu gerçekleşti.

İki ülkenin yetkili makamlarından alınan izinle öğle saatlerinde İstanbul'dan Londra'ya giden tahliye uçağı, 105 yolcusunu alarak saat 00.15'te İstanbul'a döndü. Terminale alınan yolculara, test merkezinde PCR testi yapıldı. İkamet bilgileri de alınan yolcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı.

Tahliye seferleriyle ilgili olarak Türk Hava Yolları, daha önce resmi internet sitesinden açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine. Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı başka ülkelere uçuş yapacak yolcularımız, varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edilecektir. Aktarma yapacak yolcularımız, havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testi gerekliliği bulunmamaktadır. Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkelerarası farklılıklar yaşanabileceği için, önceden tedbir almanızı öneririz" ifadeleri kullanılmıştı.

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