Dünyanın konuştuğu olay! Rusya'dan sert açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İspanya'nın başkenti Madrid'te İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, dün ABD'nin İran'a karşı başlattığı ikinci dalga yaptırımlara sert tepki göstererek, bu uygulamanın gayrimeşru olduğunu söyledi.

Yaptırımların ilk aşaması ise 7 Ağustos'ta devreye girmişti.

ABD, İran yaptırımlarını devreye almış, 50 İran bankası ve 700'den fazla İranlı yaptırım listesine koymuştu. ABD, Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanımış ancak bu ülkelere 6 ay süre tanımıştı.

KAYNAK: HABER7