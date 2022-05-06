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Dünya Dünyanın konuştuğu karar! Artık giymek yasak
Dünya

Dünyanın konuştuğu karar! Artık giymek yasak

Kuzey Kore'den gelen yasak haberi dünya gündemine oturdu. Kim Jong Un'un ülkede dar kesim pantolon giyilmesini yasakladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 15:38:00 -
Dünyanın konuştuğu karar! Artık giymek yasak

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un yeni yasak kararıyla olay yarattı. Dünyada en çok konuşulan liderlerden biri olan Kim Jong Un'un son aldığı yasak kararı 'pes' dedirtti. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Kuzey Kore lideri yine çok konuşulan ilginç bir yasak kararına imza atto.

DAR KESİM PANTOLON GİYMEK YASAKLANDI
Kim Jong-un'un ülkedeki genç yetişkinlerin batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.
Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi.

Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere 'moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair özeleştiri mektupları' yazmaları isteniyor.

Yetkililer, Kuzey Kore tarzında kıyafet ve saç giymenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor .

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Yorumlar

Harun raşit öz

helal olsun

Ömer yılmaz

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