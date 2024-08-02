Dünyanın konuştuğu Bolu'daki ‘Burj Al Babas’ projesi iflas etmişti! ABD'lilerden şüphe uyandıran yatırım

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı ‘Burj Al Babas’ adlı proje finansal sorunlar ve proje geliştirme sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yarım kalırken mimarisi ve görünümü tartışma konusu olmuştu. Turistik bir cazibe merkezi olarak inşa edilen Burj Al Babas, geçen süre boyunca hayalet bir kasaba görünümüne büründü. Yerli ve yabancı birçok sosyal medya fenomeninin ziyaret ettiği kasabanın görüntüleri internette milyonlarca kez izlendi.

Proje tamamlanamadı, şirket konkordato kararı aldı

Proje kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlanmış, bu villalardan 350'si; Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satılmıştı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının haziran ayında konkordato için başvurdu. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.

Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni verildi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, bu yaz projenin tamamlanacağını ve satışların devam ettiğini belirtti.

ABD'li yatırımcı

Yabancı bir kaynağa göre, Amerikalı şirket Nova Group Holdings, inşa edilen ve daha sonra yarım bırakılan, şato tarzı villalarla dolu ünlü hayalet kasabası Burj Al Babas'ı bitirmek ve yeniden hizmete açmak için miktarı belirtilmeyen bir yatırım yapma kararı aldı.

Yapılacak yatırım, ünlü komplekste en az 500 villanın tamamlanmasına olanak sağlayacak. Amerikalı yatırım fonunun yaklaşık 60 milyon Euro kaynak ayırması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıllar süren belirsizlik ve ihmalden sonra, bu sermaye girişi hayalet kasabayı yeniden canlandırmak için bir umut ışığı olarak görülüyor. Yatırımcı, villaların inşaatının ve buna bağlı altyapının yeniden yapılmasıyla bölgenin de ekonomik olarak canlanacağını düşünüyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası