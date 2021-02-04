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Teknoloji Dünyanın ilk 'uçan elektrikli yarış otomobili' görücüye çıktı!
Teknoloji

Dünyanın ilk 'uçan elektrikli yarış otomobili' görücüye çıktı!

Avustralya merkezli bir firma 'Airspeeder' adı verilen dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını görücüye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 19:40:00 - 2021-02-04 19:43:39

Avustralya'daki bir şirket tarafından üretilen ve dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabası 'Airspeeder' tanıtıldı. Airspeeder'ın, ilk olarak pilotları tarafından uzaktan yönlendirilebileceği ifade edildi.

Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili

Dünya genelinde uçan arabalara yatırım yapan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Avustralya merkezli bir firma 'Airspeeder' adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı. Aracın, bu yılın ikinci çeyreğinde uzaktan pilotlu Airspeeder'in yarışa katılacağı ifade edildi.

Geliştirici firma Alauda Aeronautics'e göre, Airspeeder olarak adlandırılan uçan otomobilin başlangıçta uzaktan bir pilot tarafından yönlendirilerek, dikey olarak iniş ve kalkış yapabileceği ifade edildi.

Gelecek yıl yarış serisinde boy gösterecek

Uçan aracın üç yıldan fazla bir süredir geliştirildiği ifade edilirken; firma, Airspeeder Mk3 yarış serisinin pilotlar, konum ve pist dahil olmak üzere daha fazla detayının önümüzdeki aylarda açıklanacağını söyledi.

Ayrıca, aracın yarış dünyasına ilk girişinde, 2022'deki mürettebatlı yarış serisinden önce 'teknik test' görevi görecek bir yarış serisi için uzaktan çalıştırılacağı belirtildi.

 

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