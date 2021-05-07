Dünyanın ilk 2nm işlemcisi üretildi! Bomba iddia

IBM laboratuvarlarında 2nm üretim süreciyle yeni bir işlemci üretildiği açıklandı. Bu yeni teknoloji özellikle bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler için önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

IBM, test çipinin piyasada bulunan mevcut 7nm ürünlere göre performansı %45 artırabileceğini iddia ediyor. Şirket ayrıca enerji açısından daha verimli olan bu çipin, %75 daha az enerji tükettiğini de belirtti. Şirket, el tırnağı büyüklüğündeki bir çipe 50 milyar transistör sıkıştırdığını söylüyor.

Akıllı telefonların pil ömrü 4 kat uzayacak

Teknolojinin cep telefonu pil ömrünü "dört katına" çıkarabileceği ve telefonların yalnızca dört günde bir şarj edilmesi gerekebileceği de belirtilmiş. Bilgisayar çipi endüstrisi, transistörlerin fiziksel boyutunu ölçmek için nanometreyi (metrenin milyarda biri) kullanıyordu. Günümüzde, daha düşük bir "nm" sayısı, daha iyi performans ve daha düşük güce yol açan teknolojinin yeni nesillerini tanımlayan bir pazarlama terimi olarak yaygın şekilde kullanılmakta.

Yapay zeka, 5g, kuantum hesaplama alanlarında kullanılacak

IBM, 2nm süreci için test çipinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Albany araştırma laboratuvarında yapıldığını açıkladı. Bu tür işlemciler sayesinde, taşınabilir bilgisayarların performansı artacak ve aynı zamanda otomotiv endüstrisinde, yapay zeka, uzay keşfi, 5G ve 6G'nin yanı sıra kuantum hesaplamada geniş uygulama bulacaklar.

2nm yongaların ticari kullanıma ne zaman sunulacağı henüz bilinmemekte. Ancak bu muhtemelen birkaç yıldan daha erken olmayacak.