Dünyanın ikinci en uzun binası tamamlandı
Malezya, inşa ettiği dünyanın ikinci en uzun binasının inşaatını tamamladığını duyurdu. Merdeka 118 isimli dev gökdelen tam 679 metre.
Malezya, inşa ettiği dünyanın ikinci en uzun binasının inşaatını tamamladığını duyurdu.
'Merdeka 118' isimli bu dev gökdelenin tüm işlemlerinin bitirilmesinin ardından 2022'de açılacağı ilan edildi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yer alan dev gökdelenin 679 metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.
Burc Halife birinci sırada
Merdeka 118, uzunlukta Dubai'deki 830 metrelik Burc Halife dışında yeryüzündeki tüm binaları geçti.
Merdeka 118, 118'i yer üstünde, 5'i yer altında olmak üzere 123 kattan oluşuyor.
Dünyanın ikinci en uzun binası olarak kabul edilmesi beklenen yapının inşaatına Temmuz 2014'te başlatılmıştı.
Malezya'nın 1998'de inşaatını tamamladığı 452 metrelik Petrona İkiz Kuleleri 2004'e kadar dünyanın en yüksek binaları olmuştu. 2004'te inşaatı tamamlanan Tayvan'daki Taipei 101 kulesi 501 metrelik boyuyla Petrona İkiz Kulelerini geçmişti.
2009'da Dubai'de inşaatı tamamlanan 830 metrelik Burc Halife gökdeleni ise açık ara farkla tüm eski birincileri geride bıraktı.
2015'te inşaatı tamamlanan 632 metrelik Çin'deki Şangay Kulesi isimli gökdelenin proje aşamasında 1227 metre olmasının hedeflendiği belirtilse de Çin daha sonra bu kadar yüksek bir gökdelenin inşasını güvenli bulmayarak uzunluğunu yaklaşık yarı yarıya indirmişti.