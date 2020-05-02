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Aktüel

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi olarak bilinen "Kruzenshtern" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:06:00 -
Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi olarak bilinen "Kruzenshtern" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Sabah Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yapan, Almanya'da 1926'da inşa edilen 114 metrelik, Rus bayraklı gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus denizciler Bellingshausen ve Lazarus'un Antarktika'yı keşfinin 200. yıl dönümü dolayısıyla dünya turuna çıkan gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Geçmişte bazı filmlerde de kullanılan, 1965 yılında Sovyet Bilimler Akademisine devredilen "Kruzenshtern", eğitim gemisi olarak kullanılıyor.

 

 

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