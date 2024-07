Dünyanın Hamas'a ihtiyacı var! Cümle âleme bunu gösterdiler

Ayhan Aktan, dünyanın Hamas'ın direnişine ihtiyaç duyduğunu yazdı. Aktan, Batı'nın sömürgeciliğine karşı Hamas'ın örnek alınması gerektiğini belirtti. Aktan, Doğu'nun liderlerinden kurtulmak için Hamas'ı desteklemesi gerektiğini vurguladı. Aktan, Doğruhaber gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Doğunun da batının da, Müslümanın da gayri müslimin de..

Batı halkları, ahlaki, manevi ve fikri olarak yozlaştırılmış halinden kurtulmak istiyorsa Hamas'ın azim ve direncini iyi okumalı.

Doğu, batı sömürgecileriyle iş tutan lider ve siyasilerinden kurtulmak istiyorsa Hamas'ın liderlerine/liderliğine bakmalı.

Batı yaklaşık yüz yıldır kılıfına uydurmayı başardığı sömürüsünü, maskeleyerek sakladığı vahşi özünü artık dışa vurmuştur. Medeni veya gelişmiş olması açısından batıya hayran kalanların tamamı hayal kırıklığına uğramıştır. Hayretle, ürpererek gerçekleri görmekte ve izlemektedir.

Doğu iki yüz yıllık ihanet ve kandırılma çukurunda debelenmekte. Hainlerle doldurulduğundan hatta son yüz yılda nice hainlerce yönetildiğinden, gün geçtikçe batmakta ve dolaylı işgallerle küçülmektedir. Ufku, umudu, haritası küçültülerek... Batının ekonomik ve tilkilik politikalarının tamamı doğuya mobbing ve tehditten başka amaç gütmez. Doğunun zaten var olan azim, izzet ve kendine yeterliği gibi üstün meziyetlerine adeta savaş açmıştır. Aileye, namusa, hayaya, ahlaka, geleneğe...

Özellikle zafiyeti ve koltuk düşkünlüğü bulunan ne kadar yetersiz ve yeteneksiz var ise bunlar lider yapılmış. Bu kullanışlı liderlerin doğunun doğacak güneşini ertelemekten öte hiç bir gayeleri olmamıştır. Uzaktan kumandalı liderler...

Dikkat edin. Hamas, batının batık kanunlarının işe yaramadığını, doğunun doğmayı beklediği güneşinin engellendiğini feraset ve cesaret ile cümle cihana göstermiştir. Binlerce şehid vererek, hesapsız bedel ödeyerek...

Bedelsiz olmaz, emeksiz olmaz, dirençsiz olmaz...

Bugüne kadar hürriyet kimseye ikram edilmemiştir. Hürriyet gayretle, azimle, sabırla elde edilir. Adalet ve hürriyet beklemekle değil mücadele etmekle... Çünkü dünyanın en değerlileridir. Nadir oldukları gibi...

Dünyanın hür ve vicdanlı halkları adalet, hürriyet ve cesaret yoksunluğunu 7 Ekim’den sonra fark edebilmiştir. Kandırılmışlıklarını onlara Hamas ispatlamıştır. Batı halkları kolonyal kalabalık olduğunu geç de olsa anlamış. Adaletsiz, hürriyetsiz ve de cesaretsiz uluslararası kurum ve kuruluşlar ile dünyanın çok daha kötüye gidiyor olduğunu daha yeni görmekteler.

Sömürülen halkların semirtilen elitlerden kurtulmasının tek yolu Hamas'ı anlamaktan dahası desteklemekten geçer.

Batı kudurttuğu siyonistlerden, doğu sömürgeci batıdan artık kurtulmak istiyor.

Yoksa dünyanın semirttiği batı ve kudurtulmuş tasmalısı her hakka, her halka, her haritaya saldırmadıkça durdurul(a)mayacaktır.

Yüzyıldır insanlığın kalbinde büyüyen bu habis ur, ancak ve ancak Hamasî ruh ile sökülebilir. Kökünden söküp atmadıkça bu ur tüm insanlığı yok edecek. İnsanlık sağlıklı bir yaşam ve yaşanabilir bir dünya istiyorsa Hamas misali dik durabilmelidir.

Eğer dünya insanca bir hayat temenni ediyorsa Hamas'a muhtaçtır. Hamas'ın hukukuna, ahlakına, dirayetine, direnişine, cesaretine, ferasetine, liderlerine muhtaçtır. Bu ihtiyaç giderilmeden ne batı ne de doğu yaşanılabilir bir yer olamayacaktır.

Ümmetin bilinçli cemaatleri de; “Kardeşleriniz şu an Filistin’de açlık çekiyor, öldürülüyor ve hapsediliyorlar. Onlar dayanılmaz bir cesaret örneği gösteriyorlar. Bu yüzden Allah'a karşı mazurdurlar. Eğer bu hareket zayıflarsa siz sorumlu olursunuz. Bu yüzden kardeşlerinizin yanında durmak sizin görevinizdir.”

Şehid İmam Hasan el-Benna'nın 1936’larda yapmış olduğu bu tespiti/ihtarı asla unutulmamalıdır.

Cennet'in Krallığı filminde Selahattin Eyyubi'yi canlandıran, Hollywood'un ünlü oyuncusu Ghassan Massoud, ödül töreninde "Türkçede, Arapçada ve tüm dünya lügatlarında Filistin, bugün ve yarın ilelebet Filistinlilerindir." ifadelerini kullanmış.

Bu bağlamda, Türkçe, Kürtçe ve tüm dünya lügatlarında "İSLAM'ın SAVAŞ HUKUKU bile ÇAĞIN/BATININ BARIŞ HUKUKUNDAN daha İNSANCILDIR, daha MEDENİDİR, daha ADİLDİR ve daha MÜŞFİKTİR."

Bu ulvî gerçek HAMAS sayesinde dünya halklarınca öğrenilmiştir... Dünya hürriyet ve adalet açlığını, cesaret ve feraset yoksunluğunu ancak ve ancak Hamas ile giderebilir."