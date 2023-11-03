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Gündem Dünyanın gözü Hizbullah liderinin yapacağı konuşmada Nasrallah ne diyecek? Bugün savaşın seyri değişebilir
Gündem

Dünyanın gözü Hizbullah liderinin yapacağı konuşmada Nasrallah ne diyecek? Bugün savaşın seyri değişebilir

Yeniakit Publisher
2023-11-03 08:17:00 -
Dünyanın gözü Hizbullah liderinin yapacağı konuşmada Nasrallah ne diyecek? Bugün savaşın seyri değişebilir

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ın, 3 Kasım Cuma günü (Bugün) Kudüs yolunda şehit düşen şehitleri anma töreninde televizyonda bir konuşma yapması planlanıyor. Konuşmanın Beyrut saatiyle 15.00'te başlaması planlanıyor.

Gazze'yi, Filistin halkını ve kutsal mekanları savunmak için Kudüs yolunda şehit düşen şehitlerin anısına Hizbullah'ın medya ilişkileri, parti destekçilerini anma törenine katılmaya çağıran bir açıklama yayınladı. Tören, Beyrut'un güney banliyösü (Dahiyeh), Nabatieh şehri, Deir Qanun Al-Nahr ve Baalbek'te eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

 

Bu olay, işgal altındaki Filistin ile Lübnan sınırında Siyonist düşmanla yaşanan çatışmalarda çok sayıda şehidin düşmesinin ardından gerçekleşti.

25 Ekim Çarşamba günü erken saatlerde, Lübnanlı İslami direniş lideri, kendisi tarafından yazılan bir mektupta, işgal altındaki Filistin ile Lübnan sınırlarında şehit düşen savaşçılara " Kudüs'e Kadar Şehitler " denmesini emretti .

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