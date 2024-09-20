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Dünya Dünyanın en zengini bile olsa başı dertte!
Dünya

Dünyanın en zengini bile olsa başı dertte!

Yeniakit Publisher
2024-09-20 12:28:00 -
Dünyanın en zengini bile olsa başı dertte!

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın başı gizli servisle fena halde dertte. Sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, Başkan Joe Biden ve Başkan Adayı Kamala Harris'le ilgili paylaşımları incelemeye takıldı.

Elon Musk'ın Donald Trump'a ikinci suikast girişimi sonrasında sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden Demokrat Başkan Joe Biden ve Başkan Adayı Kamala Harris'e "kimse suikast girişiminde bile bulunmuyor" sözleri sonrası ABD Gizli Servis'i harekete geçti. 

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişimi sonrasında sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te "Kimse Biden/Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra bu paylaşımını kaldıran Musk, bunun sadece bir şaka olduğunu belirtti.

Elon Musk'ın bu paylaşımı Beyaz Saray, tarafından "sorumsuzluk" olarak nitelenmişti.

YENİ YÖNETİMDE GÖREV ALMAYA YEŞİL IŞIK

Trump'a yönelik suikast girişimleri sonrası eleştirilerin hedefinde olan ABD Gizli Servisi'nin Elon Musk'ın paylaşımıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Dünyanın en zengini olan Elon Musk, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Trump'a destek vermiş ve yeni yönetimde görev almaya da yeşil ışık yakmıştı.

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