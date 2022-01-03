Dünyanın en zehirli ikinci yılanı bakın nereden çıktı

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Sippy Downs bölgesinde yaşayan bir çocuk, 16 Aralık'ta evde bir yılan gördü.

İhbar üzerine eve Sunshine Coast Snake Catchers ekibi gitti.

Ekipler, yılanın dünyanın en ölümcül ikinci türü olan doğu kahverengi yılanı olduğunu tespit etti.

"Kanepenin kumaşını keserek tespit ettik"

Yılanı yakalamak için düzenledikleri operasyonun videosunu Facebook'ta paylaşan ekip lideri Stuart McKenzie, paylaşımında şunları söyledi:

"Genç kız, salonda dolaşan kahverengi renkli bir yılan gördükten sonra Sippy Downs'taki bir ailenin evine çağrıldık. Kapıları kilitlediler ve biz gelene kadar dışarıda beklediler. Westy ve ben evi aramaya başladık, başlangıçta pek şansım olmadı, ta ki kanepenin bacak desteğinin kolunu çekene ve yılan salonun içinden düşene kadar. Sahibinin izniyle kanepenin taban kumaşını keserek yılanın yerini tespit etmeye çalıştık. Sonunda onu bulduk ve çantaya koyup başka bir yere götürebildik."

Isırığı başlarda fark edilmiyor

Avustralya Müzesi'ne göre, doğu kahverengi yılanları, ülkede diğer tüm yılan türlerinden daha fazla insan ölümüne neden oluyor.

Yılanın ısırığı ise, dişlerinin küçük olması nedeniyle başlarda fark edilemeyebilir. Sadece dört miligram civarında zehir verse de, Avustralya Müzesi, zehrin gücünün hacmini telafi edebildiğini açıklıyor.

Felç veya kontrolsüz kanamaya sebep olabilir

Yalnızca Japonya'nın iç kesimlerinde görülen 'Taipan' yılanı, doğu kahverengi yılanından daha ölümcül olarak kabul ediliyor.

Doğu kahverengi yılanı tarafından ısırılan bir insan, zehirdeki toksinler nedeniyle felç ve kontrol edilemeyen kanama ile karşılaşabilir. Yılanın zehrinde güçlü presinaptik nörotoksinler, prokoagülanlar, kardiyotoksinler ve nefrotoksinler bulunuyor.