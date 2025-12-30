  • İSTANBUL
Dünyanın en yaşlı kedisi: Flossie 30 yaşında

Dünyanın en yaşlı kedisi: Flossie 30 yaşında

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından resmi olarak doğrulanan kedi Flossie, 30 yaşına girerek hâlâ sağlıklı ve hareketli bir şekilde dünyada hayatta olan en yaşlı kedi unvanını korumaya devam ediyor.

İngiltere’de yaşayan kedi Flossie, 30 yaşına girerek Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki “dünyanın en yaşlı hayatta olan kedisi” ünvanını sürdürdü. 29 Aralık 1995’te doğan Flossie, 2025 yılında bu dikkat çekici yaşa ulaşarak rekorunu daha da ileri taşıdı.

Flossie’nin yaşı, Kasım 2022’de Guinness World Records tarafından yapılan resmi inceleme sonucunda doğrulanmıştı. O tarihte 26 yıl ve 316 günlük olduğu tespit edilen kedinin yaşının, insan ömrüne göre yaklaşık 120 yıla denk geldiği belirtilmişti.

İngiltere’nin Merseyside bölgesinde, St Helens Hastanesi yakınlarında bulunan bir sokak kedisi kolonisinde dünyaya gelen Flossie, yavruyken kurtarıldı.

Hayatı boyunca farklı sahiplerle yaşayan kedi, ilerleyen yıllarda İngiltere merkezli hayvan refahı kuruluşu Cats Protection’ın bakımına alındı.

Cats Protection, 2022 yılında Flossie’nin Orpington kentinde yaşayan Victoria Green tarafından sahiplenilmesini sağladı. Bu süreçte kuruluş, veterinerlerle birlikte çalışarak Flossie’nin doğum tarihini geçmiş kayıtlar üzerinden doğruladı ve Guinness Rekorlar Kitabı’nın yaşını resmen tescillemesine olanak tanıdı.

Rekorunun onaylandığı dönemde Flossie’nin işitme kaybı yaşadığı ve görme yetisinin sınırlı olduğu belirtilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Guinness World Records, Flossie’nin düzenli beslenme, uzun uyku saatleri ve hafif oyunlardan oluşan istikrarlı bir günlük rutine sahip olduğunu açıkladı.

TARİHTE KAYDA ALINMIŞ EN YAŞLI YEDİ KEDİDEN BİRİ

Flossie, halihazırda dünyada hayatta olan en yaşlı kedi olarak kabul ediliyor ve kayıtlı tarihteki en yaşlı doğrulanmış yedi kedi arasında yer alıyor. Geçmişte daha uzun yaşayan kediler belgelenmiş olsa da Flossie, bugün yaşayan kediler arasında bu rekoru elinde bulunduruyor.

