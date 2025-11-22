Dünyanın en uzun sualtı labirenti genişledi: Tam 524 kilometreye ulaştı!

Dünyanın en uzun sualtı mağarası olarak bilinen Ox Bel Ha, yapılan yeni keşiflerle birlikte haritalanan uzunluğunu 524 kilometreye yükseltti. Maya dilinde “Üç Su Yolu” anlamına gelen bu devasa sualtı sistemi, ilk olarak 1996’da Tulum yakınlarında Batılı kaşifler tarafından bulunmuştu.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki 686 kilometrelik kuru Mammoth Mağaraları hâlâ dünya genelinde bilinen en uzun mağara sistemi olsa da, Ox Bel Ha’nın farkı tamamen suyla dolu olması. Bu nedenle keşif süreci çok daha riskli, zorlu ve teknik uzmanlık gerektiriyor.

27 kilometrelik yeni keşif

Koruma kuruluşu CINDAQ tarafından yayımlanan son rapora göre profesyonel mağara dalgıçları, yüksek riskli dalışlarda mağaranın bilinmeyen bölümlerini haritalamaya devam ediyor. Daha önce 496,8 kilometresi haritalanan bu dev sualtı labirenti, son çalışmalarla 524 kilometreye ulaştı.

Dalgıçlar, her dalışta ilerledikleri güzergâha ölçüm ve dönüş için bir kılavuz ipi bırakıyor. Bu ipler yalnızca mağaranın uzunluğunu belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda tespit edilen dev odalar, obruklar ve buz sarayını andıran yapılar hakkında da kritik bilgiler sağlıyor.

Maya uygarlığından izler: Sualtı odalarında antik hazineler

Ox Bel Ha sadece doğal bir oluşum değil; aynı zamanda arkeolojik bir hazine. Mağaranın bazı odacıklarında antik Maya uygarlığına ait eserler ve ritüel kalıntılar bulunuyor. Bu yönüyle mağara hem dalgıçlar hem de arkeologlar için eşsiz bir çalışma alanı sunuyor.

Birkaç yıl önce bölgede araştırma yapan bir ekip, mevcut çizgileri kontrol ederken yaklaşık 10 kilometrelik yeni geçitler keşfederek sistemi daha da genişletmişti. Ox Bel Ha, 2018’de iki mağaranın birleşmesiyle kısa süreliğine rekorunu kaybetmiş olsa da bugün yeniden dünyanın en uzun sualtı mağarası unvanına sahip durumda.

Rekor daha da büyüyebilir

Uzmanlara göre keşifler bu hızla devam ederse Ox Bel Ha, yalnızca sualtı mağaraları arasında değil, tamamı dahil edildiğinde dünyanın en uzun mağarası olma potansiyeline sahip. Her yeni dalış, hem coğrafi hem de arkeolojik açıdan büyük sırların kapısını aralamaya devam ediyor.