149 hakemin kariyeri tarihe karıştı! Artık sahada düdük çalamayacaklar
TFF Tahkim Kurulu, bahis nedeniyle ceza alan 149 hakemle ilgili itiraz sürecini tamamladı. 67 hakemin itirazı reddedilirken, böylece toplam 149 hakemin maç yönetme hakları resmen sona erdi. Karar, Türk futbolunda hakem camiasında büyük yankı uyandırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.
Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.
149 HAKEMİN KARİYERİ SONA ERDİ
PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.
3 HAKEMİN DOSYASININ İNCELEMESİ SÜRÜYOR
Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.