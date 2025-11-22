  • İSTANBUL
Teknoloji Gece yarısı şarjına büyük uyarı! Telefon sahiplerini şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı
Teknoloji

Gece yarısı şarjına büyük uyarı! Telefon sahiplerini şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gece yarısı şarjına büyük uyarı! Telefon sahiplerini şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı

Uzmanlar, telefonu 00.00 ile 05.00 saatleri arasında şarja takmanın bataryaya uzun vadede ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Bu zaman diliminde cihazın ısınmaya daha yatkın olması ve bataryanın akım dengesinin bozulması, pil ömrünü yıllarca kısaltan en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Milyonlarca kullanıcının alışkanlıkla yaptığı bu gece şarjı, telefonların dayanıklılığını zayıflatarak uzun vadede performans kaybına yol açıyor.

Akıllı telefonlar gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldikçe, pil sağlığı da kullanıcılar için büyük önem kazandı. Ancak birçok kişi farkında olmadan bataryasına en çok zarar veren hatalardan birini yapıyor. Uzmanlar, belirli zaman dilimlerinde yapılan şarjın hem bataryayı hızla yıprattığını hem de ısınmaya bağlı riskleri artırdığını vurguluyor.

BATARYANIN EN HASSAS OLDUĞU SAATLER

Teknoloji uzmanlarının uyarısına göre telefonların en hassas olduğu zaman aralığı gece yarısı 00.00 ile sabah 05.00 arasında.

Bu saatlerde takılan şarj, cihazın uzun süre yüzde 100 dolu şekilde prizde kalmasına yol açıyor.

Lityum iyon bataryalarda “kimyasal gerilim” oluşturan bu durum, pilin ömrünü kısaltıyor. Kısacası telefon her gece şarjda bırakıldığında, batarya küçük ama sürekli darbeler alıyor.

 

NEDEN ZARAR VERİYOR?

-Telefon saatlerce maksimum voltajda tutuluyor.

-Uzun süre şarjda kalmak, bataryanın ısınmasına ve yıpranmasına neden oluyor.

-Zamanla pil kapasitesi düşüyor ve şarj daha çabuk tükeniyor.

-Uyku sırasında fark edilemeyen aşırı ısınma, güvenlik riskleri yaratabiliyor.

-Uzmanlar bu nedenle gece şarjını, bataryanın “gizli düşmanı” olarak tanımlıyor.

 

EN İDEAL ŞARJ ZAMAN DİLİMLERİ

Telefonu şarj etmek için en sağlıklı zamanlar, cihazın kullanıcının gözetimi altında olduğu gündüz saatleridir.

Önerilen zaman aralıkları:

Sabah 08.00 – 12.00

Akşamüstü 17.00 – 21.00

Bu saatlerde batarya daha stabil çalışır ve kullanıcı şarj sürecini kolayca kontrol edebilir.

