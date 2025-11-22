Almanya’da iflas korkusu büyüyor! Şirketler ekonomik baskı altında

Şirketlerin tüm sektörlerde en büyük tehdit olarak gösterdiği unsur ise sipariş eksikliği oldu. Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, önümüzdeki aylarda şirket iflaslarının yüksek seviyede kalacağını söyledi. Ifo, sipariş yetersizliğinin özellikle likidite sıkıntısına yol açtığını, yükselen işletme ve personel maliyetlerinin şirketler üzerindeki baskıyı daha da artırdığını belirtti. Ek olarak bürokratik yüklerin de firmaların maliyet yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı.

PERAKENDEDE YÜKSELDİ

Sektörel dağılıma bakıldığında perakende sektöründe hayatta kalma endişesi yaşayan şirketlerin oranı yüzde 13.8'den 15'e yükseldi. Hizmet sektöründe bu oran yüzde 5.8'den 7.6'ya çıktı. İmalat sektöründe ise riski hisseden şirket oranı yüzde 8.6'dan 8.1'e gerilerken, inşaat sektöründe konut krizine rağmen oran yüzde 7.9'dan 6.3'e düştü.

YÜZDE 41.5'E ULAŞTI

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, önümüzdeki aylarda şirket iflaslarının yüksek seviyede kalacağını belirterek özellikle talep düşüşü, sipariş eksikliği ve uluslararası rekabetin firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Almanya'da sipariş eksikliği bildiren şirketlerin payı ekimde yüzde 41.5'e ulaştı.