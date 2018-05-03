Dünyanın en şişman çocuğu zayıfladı! İşte son hali

12 yaşındaki Arya Permana, geçtiğimiz sene "Dünyanın en şişman çocuğu" olarak gündeme gelmişti. Kiloları yüzünden yaşıtları gibi hareket edemeyen Endonezyalı çocuk sıkı bir zayıflama tedavisine alınmıştı.

190 kilo olan Arya Permana, 80 kiloya yakın kilo verdi. ABC`ye konuşan Arya kilo vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi ve konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık eskisinden daha az yemek yiyorum. 6 kaşık yediğimde doyuyorum. Şekerli yiyecek ve içecekler yasaklandı, özellikle şekerli içecekler.

Artık futbol, tenis, badminton oynayabiliyorum. En önemlisi her gün okula gidebiliyorum."